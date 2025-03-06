Постраждає не лише фронт: у ISW пояснили, що може статися через призупинення обміну розвідданими

Припинення обміну розвідувальними даними дозволить російським військам посилити ракетні удари та атаки дронів на український тил. Також це зашкодить здатності захищатися від ударів.

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Вдень 5 березня директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф підтвердив інформацію щодо призупинення постачання зброї та розвідувальних даних в Україну. Ця подія вже мала негативний вплив на фронті у російсько-українській війні — зокрема це призвело до того, що перервався ключовий канал зв'язку системи HIMARS. Однак ситуація може змінитися через це не лише на фронті: аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що через призупинення обміну розвідданими Росія може посилити свої атаки по українському тилу. Про це фахівці установи повідомили у своєму зведенні за 5 березня.

"Припинення будь-якого обміну розвідувальними даними США з Україною також дозволить російським військам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і зростання оборонно-промислової бази України", — йдеться у зведенні.

Раніше американська розвідка допомагала Україні у питаннях раннього попередження стосовно ймовірних російських ракетних ударів, що давало змогу краще підготуватися цивільним громадянам, місцевій владі та оборонцям.

Також аналітики зазначають, що захист України може послабити і те, що наразі призупинене постачання ракет протиповітряної оборони Patriot. Їх ЗСУ використовували для захисту об'єктів критичної інфраструктури та цивільних громадян від ворожих ударів.

За твердженням аналітиків, Америка призупинила обмін розвідувальними даними із Україною, бо це була одна із найголовніших багатьох вимог Росії, які висували кремлівські посадовці до адміністрації Дональда Трампа.

Інститут вивчення війни також інформує про те, що російські чиновники вже мають наміри скористатися призупиненням обміну розвідувальними даними між США та Україною, щоб отримати "додаткові переваги" на полі бою.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що внаслідок припинення обміну розвідданими Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів. Про це стало відомо увечері 5 березня.

У ЗСУ вважають, що зупинка допомоги від США може критично вплинути на доступ України до сучасних військових технологій. Детальніше про це Фокус дізнавався увечері 5 березня.