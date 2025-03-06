Отдельно от НАТО: в ЕС разрабатывают план Sky Shield от российских воздушных атак

Проект предусматривает защиту трех атомных станций, Одессы и Западной Украины, включая Львов. По мнению экспертов, такое решение эффективнее, чем развертывание 10 000 европейских военных.

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В Европе предложили создать коалицию из 120 истребителей для защиты Украины от российских ракетных и дроновых атак, не вовлекая НАТО в прямой конфликт с Москвой. План, получивший название Sky Shield (Небесный щит), предполагает создание европейской зоны воздушной защиты, которая будет действовать отдельно от Альянса. Об этом сообщает The Guardian.

Обозреватели пишут, что группа военных экспертов предложили создать зону воздушной защиты, смысл которой — перехват российских крылатых ракет и беспилотников, атакующих украинские города и критическую инфраструктуру.

Согласно опубликованному документу, зона Sky Shield охватит три атомные электростанции Украины, а также крупные города Одессу и Львов, но не затронет линию фронта и восточные регионы страны. По мнению разработчиков, воздушное патрулирование может оказать большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем развертывание 10 000 европейских военных.

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Отмечается, что проект был разработан бывшими специалистами по планированию Королевских ВВС Великобритании (RAF) совместно с украинскими военными и предложен европейским министерствам обороны. Среди сторонников идеи — Филип Бридлав, бывший главнокомандующий НАТО в Европе, Ричард Ширрефф, экс-заместитель главнокомандующего альянса, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал реализацию Sky Shield "важной инициативой по усилению безопасности Европы", однако нынешние власти ЕС пока не выразили готовности санкционировать его реализацию.

Возможные риски с Sky Shield

Главная проблема реализации проекта — возможное столкновение с Россией, если истребители стран-участниц Sky Shield окажутся в боевом контакте с российскими самолетами. Это может привести к эскалации конфликта, считают некоторые эксперты. Хотя с другой стороны, сторонники плана считают, что риск для летчиков минимален, так как российские самолеты с начала 2022 года не покидали пределы линии фронта. Причем предполагается, что между зонами действия Sky Shield и российскими ВВС будет дистанция не менее 200 км.

В то же время отмечается, что на фоне сокращения американской военной помощи Киеву и отказа Вашингтона поставлять дополнительные ракеты для комплексов Patriot, европейские страны осознают необходимость усиления своей роли в обеспечении безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat Communications SA заявил, что компания активизирует переговоры с Евросоюзом по замене систем Starlink Илона Маска в Украине.