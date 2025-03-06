Окремо від НАТО: в ЄС розробляють план Sky Shield від російських повітряних атак

Проєкт передбачає захист трьох атомних станцій, Одеси та Західної України, включно зі Львовом. На думку експертів, таке рішення ефективніше, ніж розгортання 10 000 європейських військових.

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У Європі запропонували створити коаліцію зі 120 винищувачів для захисту України від російських ракетних і дронових атак, не втягуючи НАТО в прямий конфлікт із Москвою. План, що отримав назву Sky Shield (Небесний щит), передбачає створення європейської зони повітряного захисту, яка діятиме окремо від Альянсу. Про це повідомляє The Guardian.

Оглядачі пишуть, що група військових експертів запропонували створити зону повітряного захисту, сенс якої — перехоплення російських крилатих ракет і безпілотників, що атакують українські міста і критичну інфраструктуру.

Згідно з опублікованим документом, зона Sky Shield охопить три атомні електростанції України, а також великі міста Одесу і Львів, але не торкнеться лінії фронту і східних регіонів країни. На думку розробників, повітряне патрулювання може мати більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж розгортання 10 000 європейських військових.

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Зазначається, що проєкт розробили колишні фахівці з планування Королівських ВПС Великої Британії (RAF) спільно з українськими військовими, його запропонували європейським міністерствам оборони. Серед прихильників ідеї — Філіп Брідлав, колишній головнокомандувач НАТО в Європі, Річард Ширрефф, ексзаступник головнокомандувача альянсу, а також колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Колишній очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс назвав реалізацію Sky Shield "важливою ініціативою з посилення безпеки Європи", однак нинішня влада ЄС поки що не висловила готовності санкціонувати його реалізацію.

Можливі ризики зі Sky Shield

Головна проблема реалізації проєкту — можливе зіткнення з Росією, якщо винищувачі країн-учасниць Sky Shield опиняться в бойовому контакті з російськими літаками. Це може призвести до ескалації конфлікту, вважають деякі експерти. Хоча з іншого боку, прихильники плану вважають, що ризик для льотчиків мінімальний, оскільки російські літаки з початку 2022 року не покидали межі лінії фронту. Причому передбачається, що між зонами дії Sky Shield і російськими ВПС буде дистанція не менше 200 км.

Водночас наголошується, що на тлі скорочення американської військової допомоги Києву і відмови Вашингтона постачати додаткові ракети для комплексів Patriot, європейські країни усвідомлюють необхідність посилення своєї ролі в гарантуванні безпеки України.

Раніше повідомлялося, що французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat Communications SA заявив, що компанія активізує переговори з Євросоюзом щодо заміни систем Starlink Ілона Маска в Україні.