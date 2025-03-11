Українські F-16 можуть "вимкнути": скільки винищувачі літатимуть без підтримки США

Експерти зазначають, що крім проблем із технічним обслуговуванням, можуть виникнути складнощі з регулярним постачанням ракет "повітря-повітря" і боєприпасів для ударів по наземних цілях.

Related video

Україна може натрапити на труднощі в обслуговуванні своїх винищувачів F-16, якщо США продовжать обмежувати військову підтримку. За деякими даними, вже зараз під загрозою опинилося оновлення програмного забезпечення контейнера радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, а в довгостроковій перспективі відсутність технічної підтримки може серйозно вплинути на боєздатність цих літаків. У цьому питанні розбирався Defense Express.

Ключові проблеми технічного обслуговування

F-16 — це складна бойова система, що залежить від постачання запасних частин, ремонту двигунів, обслуговування авіоніки та систем озброєння. Україна також потребує регулярних постачань ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 і AIM-120, а також боєприпасів для ударів по наземних цілях.

Важливо

"Ефект доміно": у Повітряних сил України виникли проблеми через F-35, яких ніхто не очікував

Експерти зазначили, що побоювання щодо того, що американці можуть дистанційно відключити українські F-16, не відповідають дійсності. А винищувачі без офіційного технічного обслуговування можуть бути в строю ще значний час.

Крім того, поки невідомо, чи заблокував Вашингтон реекспорт озброєння в Україну. Якщо цього не сталося, то боєприпаси до літаків можна буде замовити через союзників.

Якщо підтримку F-16 повністю припинять

Водночас відсутність офіційної підтримки призведе до поступової деградації можливостей літаків, і історія знає кілька аналогічних випадків. Наприклад, у 2005 році США ввели ембарго на Венесуелу, заблокувавши підтримку F-16A/B, які проходили модернізацію за програмою MLU (Mid Life Upgrade). Тоді офіційні постачання запасних частин припинилися, проте частина літаків продовжує експлуатуватися шляхом канібалізації — розбирання інших F-16 на запчастини — і неофіційних постачань комплектовання.

Винищувач F-16 ВПС Венесуели Фото: Facebook

Отже, навіть за найжорсткішого обмеження з боку США, F-16 в Україні не перестануть літати миттєво. Але в довгостроковій перспективі без системного обслуговування їхній технічний стан погіршуватиметься.

Нагадаємо, в Європі запропонували створити коаліцію зі 120 винищувачів для захисту України від російських ракетних і дронових атак. План, що дістав назву "Небесний щит", передбачає створення європейської зони повітряного захисту, не залучаючи НАТО до прямого конфлікту з Москвою.