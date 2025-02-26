Віцепрезидент США Венс закликав українців в США відмовитися від підтримки України

Джей Ді Венс заявив, що громадяни США українського походження повинні дбати передусім про інтереси своєї нової нації — США.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав американців українського походження відмовитися від лояльності до України. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Х.

Джей Ді Венс заявив, що громадяни США українського походження повинні дбати передусім про інтереси своєї нової нації — США. Він вважає "образливим" бажання іммігрантів використовувати "силу та вплив США" для розв’язання "старого етнічного суперництва"

"Під час моєї кампанії до Сенату у 2022 році я зустрів чоловіка українського походження в штаті Огайо. Його дуже розлютили мої погляди на конфлікт і моє бажання якнайшвидше його завершити. "Ви намагаєтеся кинути мою країну, і мені це не подобається". "Пане, — відповів я, — ваша країна — Сполучені Штати Америки, і моя також", — написав він.

Він заявив, що вважає образливим те, що новий іммігрант до США бажає використати силу та вплив своєї нової нації, щоб залагодити етнічне суперництво старого.

"Однією з найважливіших частин асиміляції є сприйняття "своєї" країни як США. Це частина угоди: якщо вас вітають у нашій національній родині, ви повинні дбати про інтереси Сполучених Штатів. Я знаю багатьох іммігрантів, які мають правильну точку зору, і я їм вдячний. Наприклад, під час тієї кампанії (і після неї) я зустрічав багатьох українських американців, які погоджувалися з моїми поглядами або, принаймні, ставили правильне запитання: що в найкращих інтересах Сполучених Штатів?", — написав Венс.

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України залежить від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було "нерозумно" висловлювати публічні образи на адресу Дональда Трампа.