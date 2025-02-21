"Подякуйте": Венс заявив, що Україна існує завдяки "щедрості" США (відео)

Віцепрезидент Дональда Трампа каже, що Володимир Зеленський вчинив "нерозумно", коли публічно розкритикував позицію Дональда Трампа.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України залежить від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було "нерозумно" висловлювати публічні образи на адресу Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю подкасту The Benny Show.

Ведучий попросив віцепрезидента Сполучених Штатів прокоментувати його слова 19 лютого про те, що Зеленський пошкодує через "обливання брудом" Трампа. Президент України говорив, що його американський колега живе у "дезінформаційному просторі", створеному російською пропагандою.

Венс у відповідь заявив, що України "не існувало б, якби не щедрість США".

"Подякуй! А якщо в чомусь не згоден із президентом, візьми телефон і зателефонуй йому. Або нашим дипломатам. Не потрібно вирушати в престур Європою з образами на адресу президента США. Це образливо для нього, для мене і для всього американського народу", — сказав віцепрезидент.

Він також додав, що вважає слова Зеленського на адресу Трампа "нерозумним" вчинком.

"Всі з нас, хто знають нашого президента, скажуть, що публічне наклепництво не змусить президента Трампа змінити свою думку. Тож я думаю, Зеленський потребує кращих радників", — сказав Венс.

Нагадаємо, 20 лютого Джей Ді Венс казав, що американські пакети військової допомоги не допоможуть Україні перемогти РФ, бо російська армія має велику перевагу в живій силі й озброєнні.

Також 20 лютого Венс заявляв, що Трамп буде президентом миру, а ініційоване 47-м президентом США поновлення контактів із Росією наблизить завершення війни.