На думку віце-президента США Джей Ді Венса, Дональд Трамп — чудовий бізнесмен і парламентер. Його контакти з російським лідером Володимиром Путіним наблизять завершення війни в Україні.

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Президент США Дональд Трамп стане президентом світу. Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступаючи на Конференції консервативних політичних дій (CPAC).

Венс визнав за необхідне продовжувати переговори Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним і заявив про наближення завершення повномасштабної війни в Україні.

"Як ви збираєтеся покласти край війні, якщо не будете вести переговори з Росією? Я дійсно вірю, що вперше за три роки ми перебуваємо на порозі миру в Європі. Трамп точно буде президентом миру", — заявив Венс.

При цьому Венс підкреслив, що Трамп особисто висунув ініціативу відновити контакти з Росією вперше за довгий час.

"Політика Трампа гранично проста — він просто хоче зупинити вбивства. Це в інтересах усіх гравців — Росії, України, США та Європи. Трамп — прекрасний бізнесмен і парламентер. "

Крім цього, найбільшою небезпекою для Європи Венс вважає вибір влади, яка витрачає гроші платників податків на непотрібні проєкти, включно з прийняттям мігрантів із країн Близького Сходу та Африки.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц рекомендував Україні "зменшити тон" і негайно схвалити угоду щодо використання рідкоземельних металів.

Британське видання The Times писало, що Трамп нібито ненавидить Україну. Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер говорив, що нинішній президент США вважав Україну "корумпованою країною, в якій проживають жахливі люди".