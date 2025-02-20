По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Дональд Трамп — прекрасный бизнесмен и переговорщик. Его контакты с российским лидером Владимиром Путиным приблизят завершение войны в Украине.

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Президент США Дональд Трамп станет президентом мира. Об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Вэнс признал необходимым продолжать переговоры Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным и заявил о приближении завершения полномасштабной войны в Украине.

"Как вы собираетесь положить конец войне, если не будете вести переговоры с Россией? Я действительно верю, что впервые за три года мы находимся на пороге мира в Европе. Трамп точно будет президентом мира", — заявил Вэнс.

При этом Вэнс подчеркнул, что Трамп лично выдвинул инициативу восстановить контакты с Россией впервые за долгое время.

"Политика Трампа предельно проста — он просто хочет остановить убийства. Это в интересах всех игроков — России, Украины, США и Европы. Трамп — прекрасный бизнесмен и переговорщик. "

Кроме этого, самой большой опасностью для Европы Вэнс считает выбор властей, которые тратят деньги налогоплательщиков на бесполезные проекты, включая принятие мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц рекомендовал Украине "сбавить тон" и немедленно одобрить соглашение по использованию редкоземельных металлов.

Британское издание The Times писало, что Трамп якобы ненавидит Украину. Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер говорил, что нынешний президент США считал Украину "коррумпированной страной, в которой проживают ужасные люди".