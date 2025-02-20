"Трамп ненавидит Украину": его окружение считает Киев виновным во всех проблемах, — The Times

Враждебность Трампа к Зеленскому и Украине можно проследить еще со времен его первого президентского срока, пишет Марк Беннетс. В 2019 году Трампу чуть не вынесли импичмент из-за обвинений в блокировании военной помощи Киеву.

Related video

Во время выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде президент США Дональд Трамп заявил о своей личной симпатии к Владимиру Зеленскому: Однако эти слова прозвучали после того, как он безосновательно обвинил президента Украины в развязывании войны с Россией. Через несколько часов Трамп пошел еще дальше — назвал украинского лидера "диктатором" и предположил, что тот затягивает войну ради финансовой выгоды. Такие заявления перекликаются с российской пропагандой, пишет Марк Беннетс в статье для The Times.

Причины антипатии Трампа к Украине

Напряженность между Трампом и Киевом берет начало еще с его первой каденции. В 2019 году его обвинили в том, что он блокировал военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, пока Киев не объявит расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что Байден оказывал давление на украинские власти, чтобы защитить компанию Burisma, с которой был связан его сын. Однако никаких доказательств незаконных действий Байдена так и не нашли.

Трамп даже отправил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы подтолкнуть Зеленского начать расследование. Лев Парнас, бывший бизнесмен и помощник Джулиани, заявлял, что "Трамп ненавидит Украину".

"Он (Трамп — ред.) и его окружение считают, что она (Украина — ред.) была причиной всех проблем Трампа", — говорил Politico Парнас в прошлом году.

Кроме того, Трамп хотел, чтобы Киев помог доказать конспирологическую теорию, что именно Украина, а не Россия, стояла за кибератакой на Демократический национальный комитет в 2016 году. Американская разведка опровергла эту версию, возложив вину на Кремль.

Дилемма Зеленского

Для Киева требования Трампа стали серьезным вызовом. Украина зависела от военной помощи США, поэтому отказ мог иметь катастрофические последствия. В то же время вмешательство во внутреннюю политику США грозило серьезными дипломатическими проблемами.

В конце концов Зеленский и его команда решили не рисковать отношениями с Демократической партией, отмечает Беннетс. Они планировали объявить о расследовании на CNN, однако планы изменились после того, как в США разразился скандал из-за замораживания помощи. Под давлением Конгресса Трамп разблокировал средства, и Зеленский отменил интервью.

Трамп настаивал на том, что он никогда не давил на Зеленского. Однако ряд официальных лиц США заявили, что им сказали, что предоставление помощи зависит от того, что Украина начнет расследование против Байденов. Посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил, что давление на Киев происходило по "отчетливому указанию" Трампа.

Через две недели на пресс-конференции в ООН Зеленский ответил уклончиво: "У нас был хороший телефонный разговор... Никто меня не заставлял". Трамп тут же добавил: "Другими словами, никакого давления".

Трамп, Зеленский и Путин

Во время рассмотрения дела об импичменте бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер свидетельствовал, что Трамп считал Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей".

"В 2020 году Трамп был оправдан Сенатом США, но этот опыт — он был лишь третьим американским президентом, которому грозил импичмент, — оставил в нем горечь и злость. Это произошло за девять месяцев до того, как он безуспешно пытался переизбраться на второй срок, и эта сага могла повлиять на некоторых избирателей, которые еще не определились. Антипатия Трампа к Зеленскому и Украине резко контрастирует с его восхищением Путиным, бывшим офицером КГБ, который подавил всю политическую оппозицию в России", — пишет Беннетс.

Уже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Трамп неоднократно критиковал Зеленского, называя его "самым большим шоуменом на Земле" за его успехи в получении военной помощи от США для своей страны.

Напомним, после заявлений президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины, европейские лидеры высказались в защиту Владимира Зеленского. Фокус собрал главные реакции.

На последние заявления Дональда Трампа также отреагировали американские сенаторы. В частности сенатор Ричард Блюменталь сказал, что слова Трампа об Украине свидетельствуют о том, что он капитулировал перед Путиным.