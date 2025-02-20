"Россия хочет мира?": журналисты уличили Трампа во лжи

Президент США сделал ряд ложных и неточных заявлений. В последнее время он все активнее высказывается пророссийскими нарративами, по словам журналистов.

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Британские журналисты уличили американского президента Дональда Трампа в ряде ложных заявлений. Об этом пишет Guardian.

"Президент США Дональд Трамп сделал ряд, в лучшем случае, противоречивых — а в худшем — откровенно лживых и обманчивых — заявлений об Украине и ее президенте Владимире Зеленском, в то же время высоко оценивая прогресс, достигнутый на переговорах между США и Россией в Эр-Рияде, Саудовская Аравия", — отмечают журналисты.

Ответственность Украины за развязывание войны

Трамп говорил, что Украина за три года большой войны могла "заключить сделку".

Факты: вторжение РФ в Украину было неспровоцированным и широко осуждено международным сообществом.

Владимир Зеленский неоднократно предлагал встретиться Путину. За 5 дней до введения российских войск в Украину украинский президент заявил: "Мы готовы сесть и поговорить. Выберите платформу, которая вам нравится".

В первые недели после полномасштабного вторжения украинские и российские делегации провели несколько раундов переговоров в Беларуси и Турции. Однако требования страны-агрессора включали частичную демилитаризацию Украины, что фактически подорвало бы способность страны защищаться в будущем.

У Зеленского низкая популярность, поэтому он блокирует выборы

Трамп говорил, что рейтинг украинского президента 4%, поэтому он не проводит выборы.

Факты: Хотя популярность Владимира Зеленского упала с начала полномасштабного вторжения, февральский опрос КМИС показал, что 57% украинцев доверяют главе государства против 52% в декабре.

Опросы показывают, что большинство украинцев, а также политиков, которые критикуют Зеленского, считают, что сейчас не лучшее время для выборов.

США предоставляют Украине больше помощи, чем Европа

"Они должны узнать, куда идут деньги. Я думаю, президент Зеленский на прошлой неделе сказал, что он не знает, где половина денег, которые мы ему дали. Ну, я считаю, что мы дали им 350 миллиардов долларов, но предположим, что это что-то меньше. Но это много, и мы должны сравниться с Европой, потому что Европа дала гораздо меньший процент", — говорил Трамп.

Факты: существует много цифр, которые используются для расчета индивидуальных взносов.

Институт поддержки Украины Кильского института мировой экономики подтверждает, что Европа — как сумма ЕС и отдельных государств-членов — выделила 132,3 млрд евро на помощь Украине, опережая 114,2 млрд евро от США.

Наибольший вклад в процентах к ВВП сделали Эстония и Дания (2,5%), Литва (2,1%), Латвия (1,8%), Финляндия (1,3%), Швеция и Польша (1,2%).

Россия не полностью разворачивает свой военный потенциал в Украине

"Россия не намерена разрушать Киев, если бы они этого хотели, они бы это сделали. Россия способна уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но сейчас она атакует только на 20%", — считает Дональд Трамп.

Факты: РФ использует всю свою вооруженную силу, включая ракеты и дальнобойную артиллерию, на украинские города, вызвав массовые разрушения, особенно на востоке страны.

Россия хочет остановить войну

"Они (переговоры, — ред.) были очень хорошие. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство", — говорил президент США.

Факты: российские официальные лица, включая Путина, неоднократно заявляли, что не прекратят боевые действия в Украине, пока не будут достигнуты все их цели.

Ранее Путин требовал "демилитаризации Украины" и заявил, что хочет получить полный контроль над Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областями, которые Россия сейчас оккупировала частично.

А согласно данным разведки США и их близких союзников, российский президент все еще хочет контролировать всю Украину.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон хочет встретиться с Трампом.

Также Фокус писал о главных заявлениях с переговоров РФ и США в Саудовской Аравии.