"Росія хоче миру?": журналісти викрили Трампа в брехні

Президент США зробив низку неправдивих та неточних заяв. Останнім часом він усе активніше висловлюється проросійськими наративами, за словами журналістів.

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Британські журналісти викрили американського президента Дональда Трампа в низці неправдивих заяв. Про це пише Guardian.

"Президент США Дональд Трамп зробив низку, у кращому випадку, суперечливих – а в гіршому – відверто брехливих і оманливих – заяв про Україну та її президента Володимира Зеленського, в той же час високо оцінюючи прогрес, досягнутий на переговорах між США та Росією в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія", — зазначають журналісти.

Відповідальність України за розв’язання війни

Трамп говорив, що Україна за три роки великої війни могла "укласти угоду".

Факти: вторгнення РФ в Україну було неспровокованим і широко засуджене міжнародною спільнотою.

Володимир Зеленський неодноразово пропонував зустрітися Путіну. За 5 днів до введення російських військ в Україну український президент заявив: "Ми готові сісти і поговорити. Виберіть платформу, яка вам подобається".

У перші тижні після повномасштабного вторгнення українські та російські делегації провели кілька раундів переговорів у Білорусі та Туреччині. Проте вимоги країни-агресорки включали часткову демілітаризацію України, що фактично підірвало б здатність країни захищатися в майбутньому.

У Зеленського низька популярність, тому він блокує вибори

Трамп говорив, що рейтинг українського президента 4%, тому він не проводить вибори.

Факти: Хоча популярність Володимира Зеленського впала з початку повномасштабного вторгнення, лютневе опитування КМІС показало, що 57% українців довіряють главі держави проти 52% у грудні.

Опитування показують, що більшість українців, а також політиків, які критикують Зеленського, вважають, що зараз не найкращий час для виборів.

США надають Україні більше допомоги, ніж Європа

"Вони повинні дізнатися, куди йдуть гроші. Я думаю, президент Зеленський минулого тижня сказав, що він не знає, де половина грошей, які ми йому дали. Ну, я вважаю, що ми дали їм 350 мільярдів доларів, але припустімо, що це щось менше. Але це багато, і ми повинні зрівнятися з Європою, тому що Європа дала набагато менший відсоток", — казав Трамп.

Факти: існує багато цифр, які використовуються для розрахунку індивідуальних внесків.

Інститут підтримки України Кільського інституту світової економіки підтверджує, що Європа – як сума ЄС та окремих держав-членів – виділила 132,3 млрд євро на допомогу Україні, випереджаючи 114,2 млрд євро від США.

Найбільший внесок у відсотках до ВВП зробили Естонія та Данія (2,5%), Литва (2,1%), Латвія (1,8%), Фінляндія (1,3%), Швеція та Польща (1,2%).

Росія не повністю розгортає свій військовий потенціал в Україні

"Росія не має наміру руйнувати Київ, якби вони цього хотіли, вони б це зробили. Росія здатна знищити українські міста на 100%, включаючи Київ, але зараз вона атакує лише на 20%", — вважає Дональд Трамп.

Факти: РФ використовує всю свою збройну силу, включаючи ракети та далекобійну артилерію, на українські міста, спричинивши масові руйнування, особливо на сході країни.

Росія хоче зупинити війну

"Вони (переговори, — ред.) були дуже хороші. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство", — казав президент США.

Факти: російські офіційні особи, включно з Путіним, неодноразово заявляли, що не припинять бойові дії в Україні, доки не будуть досягнуті всі їхні цілі.

Раніше Путін вимагав "демілітаризації України" і заявив, що хоче отримати повний контроль над Донецькою, Херсонською, Запорізькою та Луганською областями, які Росія наразі окупувала частково.

А згідно з даними розвідки США та їхніх близьких союзників, російський президент усе ще хоче контролювати всю Україну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон хоче зустрітися з Трампом.

Також Фокус писав про головні заяви з переговорів РФ і США в Саудівській Аравії.