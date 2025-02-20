"Трамп ненавидить Україну": його оточення вважає Київ винним у всіх проблемах, — The Times

Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першого президентського терміну, пише Марк Беннетс. У 2019 році Трампу мало не винесли імпічмент через звинувачення у блокуванні військової допомоги Києву.

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Під час виступу у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді президент США Дональд Трамп заявив про свою особисту симпатію до Володимира Зеленського: Однак ці слова пролунали після того, як він безпідставно звинуватив президента України у розв’язанні війни з Росією. Через кілька годин Трамп пішов ще далі — назвав українського лідера "диктатором" та припустив, що той затягує війну заради фінансової вигоди. Такі заяви перегукуються з російською пропагандою, пише Марк Беннетс у статті для The Times.

Причини антипатії Трампа до України

Напруженість між Трампом і Києвом бере початок ще з його першої каденції. У 2019 році його звинуватили у тому, що він блокував військову допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів, поки Київ не оголосить розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Трамп заявляв, що Байден чинив тиск на українську владу, аби захистити компанію Burisma, з якою був пов’язаний його син. Однак жодних доказів незаконних дій Байдена так і не знайшли.

Трамп навіть відправив в Україну свого адвоката Рудольфа Джуліані, щоб підштовхнути Зеленського почати розслідування. Лев Парнас, колишній бізнесмен і помічник Джуліані, заявляв, що "Трамп ненавидить Україну".

"Він (Трамп — ред.) і його оточення вважають, що вона (Україна — ред.) була причиною всіх проблем Трампа", — говорив Politico Парнас минулого року.

Крім того, Трамп хотів, щоб Київ допоміг довести конспірологічну теорію про те, що саме Україна, а не Росія, стояла за кібератакою на Демократичний національний комітет у 2016 році. Американська розвідка спростувала цю версію, поклавши провину на Кремль.

Дилема Зеленського

Для Києва вимоги Трампа стали серйозним викликом. Україна залежала від військової допомоги США, тому відмова могла мати катастрофічні наслідки. Водночас втручання у внутрішню політику США загрожувало серйозними дипломатичними проблемами.

Зрештою Зеленський та його команда вирішили не ризикувати відносинами з Демократичною партією, зазначає Беннетс. Вони планували оголосити про розслідування на CNN, однак плани змінилися після того, як у США вибухнув скандал через замороження допомоги. Під тиском Конгресу Трамп розблокував кошти, і Зеленський скасував інтерв’ю.

Трамп наполягав на тому, що він ніколи не тиснув на Зеленського. Однак низка офіційних осіб США заявили, що їм сказали, що надання допомоги залежить від того, що Україна почне розслідування проти Байденів. Посол США в ЄС Гордон Сондланд заявив, що тиск на Київ відбувався за "виразною вказівкою" Трампа.

Через два тижні на пресконференції в ООН Зеленський відповів ухильно: "У нас була хороша телефонна розмова… Ніхто мене не змушував". Трамп тут же додав: "Іншими словами, ніякого тиску".

Трамп, Зеленський і Путін

Під час розгляду справи про імпічмент колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер свідчив, що Трамп вважав Україну "корумпованою країною, сповненою жахливих людей".

"У 2020 році Трамп був виправданий Сенатом США, але цей досвід — він був лише третім американським президентом, якому загрожував імпічмент, — залишив у ньому гіркоту і злість. Це сталося за дев'ять місяців до того, як він безуспішно намагався переобратися на другий термін, і ця сага могла вплинути на деяких виборців, які ще не визначилися. Антипатія Трампа до Зеленського та України різко контрастує з його захопленням Путіним, колишнім офіцером КДБ, який придушив усю політичну опозицію в Росії", — пише Беннетс.

Вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Трамп неодноразово критикував Зеленського, називаючи його "найбільшим шоуменом на Землі" за його успіхи в отриманні військової допомоги від США для своєї країни.

Нагадаємо, після заяв президента США Дональда Трампа на адресу президента України, європейські лідери висловилися на захист Володимира Зеленського. Фокус зібрав головні реакції.

На останні заяви Дональда Трампа також відреагували американські сенатори. Зокрема сенатор Річард Блюменталь сказав, що слова Трампа про Україну свідчать про те, що він капітулював перед Путіним.