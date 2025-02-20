"Сумний момент в історії": сенатори США розкритикували Трампа за дії проти України (відео)

Дональд Трамп підтримує президента РФ Володимира Путіна, який 20 років перебуває при владі і фальсифікує вибори, зауважив республіканець Берні Сандерс. Сенатор не сприймає те, як Трамп підтримує диктатора та відвертається від демократії.

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Сенатор від Республіканської партії від штату Вісконсин Берні Сандерс відреагував на заяви та дії нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Сенатор звернув увагу на те, що 46 президент США приязно ставиться до президента Російської Федерації Володимира Путіна, який напав на Україну. При цьому глава Білого дому бреше про війну та про президента Володимира Зеленського. Про те, чому нинішні події говорять про сумні дні в історії Америки, сенатор розповів на своєму YouTube-каналі. Фокус зібрав реакції інших політиків США на заяви Трампа.

Заяви Трампа - реакція Ліндсі Грема, республіканця

Відео Берні Сандерса триває п'ять хвилин, протягом яких республіканець проаналізував поведінку Дональда Трампа. Найперше, на що він звернув увагу — на те, як президент США діє спільно з "диктатором Росії" Путіним. Зі слів Грема, це сумний момент, оскільки ідеться про "дружбу" з "найжорстокішим диктатором" і про ворожнечу з демократичними союзниками у Європі.

"Вчора ми стали свідками надзвичайно сумного моменту в американській історії. Трамп демонструє, що бачить одного з найжорстокіших диктаторів світу як свого друга, а наших давніх демократичних союзників у Європі – як ворогів", — вважає Сандерс.

Після цього політик спростував заяви Трампа про війну в Україні і про Володимира Зеленського. Зокрема, глядачі відео (понад 1 млн осіб), почули правду про те, що саме РФ двічі напала на Україну та окупувала 20% території. Крім того, ішлося про реальну підтримку Європейського Союзу, яка за об'ємами навіть більша за допомогу США. Також Берні Сандерс згадав про обстріли, руйнування, викрадення дітей, рейтинг Зеленського та інше. На його думку, важливіша не так брехня, як те, що вона означає повну підтримку усіх ідей Путіна.

"Але справа не лише у брехні Трампа. Важливим є те, що це показує його справжні наміри – те, куди він хоче завести нашу країну і фактично весь світ. Трамп підтримує Володимира Путіна", — заявив політик.

Сандерс описав режим, який існує у РФ. Сенатор нагадав, що Кремль проводить "фіктивні вибори" кожні шість років, на яких Путін отримує 90% голосів. Крім того, ніхто не намагається приховати масштабні фальсифікації, а свободи слова немає. Сенатор від Республіканської партії наголосив, що дії РФ і Трампа не відповідають справжнім цінностям американців.

"Така Росія захоплює Трампа. Саме таку модель правління він підтримує. Але це не є поглядом американського народу", — підсумував сенатор.

Заяви Трампа та реакція сенаторів США

Демократична партія

Сенатор з Коннектикуту Річард Блюменталь (Richard Blumenthal) сказав у коментарі Fox News, що слова Трампа про Україну свідчать про те, що він капітулював перед Путіним. Також політик риторично поцікавився, у якому світі живе президент США, якщо ігнорує страждання українців.

"В якому світі він живе? Це не тільки суперечить фактам і правді, але є вкрай огидною, огидною зрадою країни, яка стікала кров’ю, боролася і вмирала за свободу", — сказав Блюменталь.

Тим часом сенатор від Вірджинії, голова Комітету з розвідки Марк Ворнер (Mark Warner) у соцмережі X (Twitter) зауважив, що президенту, перед тим, як говорити, варто було б поговорити з власними спецслужбами.

"Президенту Трампу справді слід поговорити з представниками власної розвідки, перш ніж знову звинуватити Україну в захопленні Росією", — написав сенатор.

Республіканська партія

Сенаторка Марджорі Тейлор Грін заявила, що причина війни — це фінансові інтереси українських політиків. Також вона обізвала президента Зеленського "актором в зеленому комбінезоні", який начебто "скасував вибори", "виманює гроші" та винищує покоління чоловіків.

"Війна в Україні завжди була фінансованою та контрольованою глибокою державою операцією з відмивання грошей та проксі-війною проти Росії. Я ніколи не голосував за фінансування цієї війни і не буду голосувати за фінансування цієї війни. Її треба закінчити", — написала вона в Х.

Сенаторка Вікторія Спартц прокоментувала слова Трампа про те, що Зеленський "диктатор". Політикиня погодилась в X, що це "цілковита правда".

Зазначимо, Фокус писав про реакцію республіканця Ліндсі Грема на пропозицію Трампа забрати в України усі корисні копалини. Грем пояснив, що це гарна пропозиція, яка дозволить США продовжувати допомагати Україні.

Нагадуємо, 19 лютого Дональд Трамп виступив з черговими заявами щодо російсько-української війни. Серед іншого, він впевнений, що президент Зеленський начебто "спав", коли йому привезли з США дуже вигідну угоду про корисні копалини. Крім того, главу української держави назвали "диктором", який навмисно не хоче проводити вибори.