Трамп назвал Зеленского "диктатором": кто в Европе и США поддержал президента Украины

Президент США назвал президента Украины "диктатором без выборов", заявив, что он "ввязался в войну, которую невозможно выиграть". В ЕС и США высказались в защиту Зеленского.

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Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский якобы убедил США потратить 350 миллиардов долларов, чтобы ввязаться в "войну, которую невозможно выиграть". И играл на "сонном" Джо Байдене, как на скрипке. После его поста европейские лидеры высказались в защиту президента Украины. Как и некоторые американские политики. Фокус собрал реакции.

Сам Владимир Зеленский отреагировал на поддержку постом с благодарностью.

Пост Владимира Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что называть Зеленского "диктатором" и отказывать ему в демократической легитимности "просто неправильно и небезопасно".

Фото: Скриншот

Пост Олафа Шольца Фото: Скриншот

"Почти три года Украина защищается от безжалостной российской агрессивной войны. День за днем. И отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности просто неправильно и небезопасно. Это правда: Владимир Зеленский – избранный главой государства Украина. То, что очередные выборы не могут проводиться во время войны, отвечает требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства. Никто не должен утверждать обратное", — заявил Шольц в посте на Х.

Петр Павел, президент Чехии, отметил, что выборы в стране, часть которой оккупирована, невозможно организовать.

Пост Петра Павла Фото: Скриншот

"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупантами, а вся страна под ежедневными обстрелами? Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна изрядная доля цинизма", — отметил президент.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал "глубоко необоснованным" заявление президента США Дональда Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский якобы является диктатором.

"Я думаю, что это глубоко необоснованно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", – заявил Йонас Гар Стьоре.

Премьера поддержали и в оппозиции.

"Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Печально осознавать, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил. Единственное правильное решение для Норвегии сейчас – усилить поддержку Украины, модернизировать нашу собственную оборону и наладить более тесные связи с Европой ", – заявила лидер Либеральной партии Гури Мелби.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он категорически не согласен с Трампом. По словам Стубба, сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и усилить давление на Россию.

По словам Стубба, будущее Украины — это вопрос будущего не только для Украины, европейской безопасности и международной системы, но и для положения Соединенных Штатов как великой державы.

"Мы должны убедить США, что Украина не может проиграть эту войну", — резюмировал президент.

А Франция не понимает, почему президент США Дональд Трамп предположил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват во вторжении России в его страну.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", — заявила журналистам пресс-секретарь Софи Примас, описывая "разнообразные, разнообразные и часто непонятные комментарии президента Трампа".

По ее словам, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по поводу Украины, не посоветовавшись со своими европейскими союзниками.

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался более конкретно, заявив, что "мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Больше никаких разговоров – пора действовать".

Пост Гитанаса Науседы Фото: Скриншот

"Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе", — заявил Науседа.

Реакция американских политиков

Трамп повторяет путинскую пропаганду, говорит лидеров демократов в Сенате Чак Шумер. Он называл слова Дональда Трампа "отвратительными" и заявил, что президент США искажает правду.

Выступление Чака Шумера в Сенате

"Позорно слышать, как президент повторяет путинскую пропаганду, одновременно закладывая основу для переговоров, которые выгодны России за счет Украины", — заявил Шумер.

Адам Шифф, сенатор-демократ от Калифорнии, заявил, что критика Трампа в отношении Украины является предательством и "подлым умиротворением" Владимира Путина.

Пост сенатора Адама Шиффа Фото: Скриншот

А Майк Пенс, занимавший должность вице-президента США при первой каденции Дональда Трампа, подверг критике высказывания американского лидера относительно официального Киева. Он подчеркнул, что Украина не начинала войну, а это сделала именно Россия.

Пост Майка Пенса Фото: Скриншот

"Президент, Украина не начинала эту войну. Россия начала непровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде", – написал Пенс в Х.

Он также добавил статью канала Foxnews, являющегося любимым телеканалом Трампа, с новостью от 24 февраля 2022 года: "Россия вторглась в Украину во время крупнейшей европейской атаки со времен Второй мировой войны".

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа. Он заявил, что Трамп разбирается в геополитике и это его точка зрения, а не влияние российской пропаганды.