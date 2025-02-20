Постачання озброєнь зі США: пакети допомоги не допоможуть Україні перемогти РФ, — Венс

Величезна чисельна перевага армії Росії в живій силі та озброєннях збережеться незалежно від пакетів західної допомоги. З огляду на всі доступні факти, потрібно прагнути до миру, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Нові поставки озброєнь не допоможуть Україні, оскільки в армії Росії спостерігається значна чисельна перевага. Таку думку висловив у соцмережі Х віце-президент США Джей Ді Венс.

"У росіян величезна чисельна перевага в живій силі та озброєнні. Ця перевага збережеться незалежно від подальших пакетів західної допомоги", — вважає чиновник.

Венс зауважив, що військова допомога наразі в Україну надходить. Проте повномасштабна війна продовжує чинити тиск на Штати та їхню систему державного управління в багатьох сферах: від наявності військових запасів до санкцій.

"Конфлікт, що триває, поганий для Росії, України та Європи. Але найголовніше, він поганий для Сполучених Штатів. З огляду на вищевикладені факти, ми повинні прагнути до миру просто зараз", — повідомив Венс.

За його словами, безпека західноєвропейських союзників "виграла" лише від щедрості Штатів. Європейці проводять оборонну політику, яка передбачає постійну і надмірну залежність від американської допомоги.

Нагадаємо, за оцінками Le Monde, українська армія не протримається в боях зі ЗС РФ без військової допомоги США більше, ніж шість місяців.

Джей Ді Венс раніше погрожував президенту України Володимиру Зеленському за нападки на президента США Дональда Трампа. Віцепрезидент говорив, що Зеленському давали "погані поради", як поводитися з новою владою Штатів.