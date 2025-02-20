Огромное численное преимущество армии России в живой силе и вооружениях сохранится независимо от пакетов западной помощи. Учитывая все доступные факты, нужно стремиться к миру, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Related video

Новые поставки вооружений не помогут Украине, так как у армии России наблюдается значительное численное превосходство. Такое мнение выразил в соцсети Х вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"У россиян огромное численное преимущество в живой силе и вооружении. Это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи", — полагает чиновник.

Вэнс заметил, что военная помощь в настоящее время в Украину поступает. Тем не менее полномасштабная война продолжает оказывать давление на Штаты и их систему государственного управления во многих сферах: от наличия военных запасов до санкций.

"Продолжающийся конфликт плох для России, Украины и Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов. Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру прямо сейчас", — сообщил Вэнс.

По его словам, безопасность западноевропейских союзников "выиграла" лишь от щедрости Штатов. Европейцы проводят оборонную политику, которая предполагает постоянную и чрезмерную зависимость от американской помощи.

Напомним, по оценкам Le Monde украинская армия не продержится в боях с ВС РФ без военной помощи США больше, чем шесть месяцев.

Джей Ди Вэнс ранее грозил президенту Украины Владимиру Зеленскому за нападки на президента США Дональда Трампа. Вице-президент говорил, что Зеленскому давали "плохие советы", как вести себя с новыми властями Штатов.