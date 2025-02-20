Максимум полгода: Украина не сможет долго воевать с РФ без помощи США, – Le Monde

Американская помощь играет важную роль в ряде важнейших операций ВСУ. Батареи ЗРК Patriot не работают без дорогих ракет-перехватчиков от США, указывают французские аналитики.

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Украинская армия не продержится на фронте без военной помощи США более полугода. Об этом пишут аналитики французской газеты Le Monde.

Последние заявления президента США Трампа заставляют Украину опасаться, что поставки военной помощи Вашингтон "поставит под сомнения". Американская помощь имеет решающее значение для ряда важнейших операций ВСУ, заявляют эксперты.

В первую очередь, речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, в основном состоящей из систем Patriot, размещенных вокруг чувствительной инфраструктуры и Киева.

Однако для функционирования батарей Patriot необходимо множество дорогих ракет-перехватчиков, которые есть у США. Европа в состоянии частично заменить американскую помощь.

"Если использовать текущие запасы экономно, их хватит до середины лета или осени", — рассказали изданию украинские военные чиновники.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс уверяет, что новые поставки вооружений не помогут Киеву, ведь у России наблюдается значительное численное превосходство над ВСУ. Также оружейные склады Европы истощены.

"У россиян огромное численное преимущество в живой силе и вооружении. Это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи", — заявил он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал важность военной поддержки Украины от Штатов и Европы. Украине будет сложно противостоять России без помощи США.

Американские эксперты признавали, что смена власти в США может значительно изменить подход к финансированию Украины. Штаты и ЕС с 2022 года выделили Украине почти 267 млрд евро, половина денег составляет военная помощь.