Максимум пів року: Україна не зможе довго воювати з РФ без допомоги США, — Le Monde

Американська допомога відіграє важливу роль у низці найважливіших операцій ЗСУ. Батареї ЗРК Patriot не працюють без дорогих ракет-перехоплювачів від США, вказують французькі аналітики.

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Українська армія не протримається на фронті без військової допомоги США більше ніж пів року. Про це пишуть аналітики французької газети Le Monde.

Останні заяви президента США Трампа змушують Україну побоюватися, що постачання військової допомоги Вашингтон "поставить під сумніви". Американська допомога має вирішальне значення для низки найважливіших операцій ЗСУ, заявляють експерти.

Насамперед ідеться про протиповітряну і протиракетну оборону, яка в основному складається з систем Patriot, розміщених навколо чутливої інфраструктури та Києва.

Однак для функціонування батарей Patriot необхідно безліч дорогих ракет-перехоплювачів, які є у США. Європа в змозі частково замінити американську допомогу.

"Якщо використовувати поточні запаси економно, їх вистачить до середини літа або осені", — розповіли виданню українські військові чиновники.

При цьому американський віцепрезидент Джей Ді Венс запевняє, що нові поставки озброєнь не допоможуть Києву, адже у Росії спостерігається значна чисельна перевага над ЗСУ. Також збройові склади Європи виснажені.

"У росіян величезна чисельна перевага в живій силі та озброєнні. Ця перевага збережеться незалежно від подальших пакетів західної допомоги", — заявив він.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголошував на важливості військової підтримки України від Штатів і Європи. Україні буде складно протистояти Росії без допомоги США.

Американські експерти визнавали, що зміна влади у США може значно змінити підхід до фінансування України. Штати та ЄС з 2022 року виділили Україні майже 267 млрд євро, половина грошей становить військова допомога.