Закінчення війни: чи доведеться Україні повертати гроші США, — думка експерта

Унаслідок зміни політичного курська Білого дому, Україна може зіткнутися з серйозними фінансовими зобов'язаннями, які можуть лягти на плечі майбутніх поколінь українців.

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Зміна політичної влади в США може кардинально змінити підхід Вашингтона до фінансування України. На думку професора Центру американських досліджень Варшавського університету Володимира Батога, адміністрація Дональда Трампа може вимагати від України відшкодування вартості поставленої військової техніки та боєприпасів. Про це йдеться в матеріалі Defence24 від 18 лютого.

Зазначається, що з 2022 року США і Європа виділили Україні близько 267 млрд євро, з яких майже половина припала на військову допомогу. Однак, якщо європейські країни здебільшого продовжують надавати підтримку Києву, то у США ситуація стає дедалі більш невизначеною.

Підтримка України: хто заплатить за рахунками?

Батог підкреслює, що на відміну від часів Другої світової війни, коли діяв механізм ленд-лізу, у випадку з Україною немає чіткого розуміння, на яких умовах було надано військову допомогу. Тому питання про те, чи розглядаються ці поставки як кредити або безоплатна підтримка, залишається відкритим.

Якщо політика США зміниться після можливого приходу Трампа до влади, Україна може зіткнутися з вимогою оплатити постачання озброєння. Це означає, що країна опиниться перед серйозними фінансовими зобов'язаннями, які можуть лягти на плечі майбутніх поколінь українців.

В історичній перспективі, продовжив експерт, подібна ситуація вже спостерігалася: під час Другої світової війни Великобританія та інші союзники спочатку отримували допомогу за принципом "cash and carry" — оплачуючи поставки готівкою. Потім було запроваджено механізм ленд-лізу, а після війни частину боргів було списано, проте Велика Британія продовжувала виплати за військовими позиками аж до 2006 року.

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"Польща, Норвегія, Нідерланди та Франція також отримали американську допомогу, але через Велику Британію. Загалом це склало 63 млрд доларів США або 15% бюджету США під час Другої світової війни", — підрахував експерт.

Таким чином можлива зміна політичного курсу США призведе до перегляду американської стратегії підтримки України. На думку Батога, на тлі цих тенденцій ключовим питанням залишається: чи зможе Україна самостійно впоратися з накопиченими фінансовими зобов'язаннями, чи основний тягар їхнього погашення ляже на Європейський союз?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у січні заявив, що витрати на війну в Україні за 2024 рік становили близько 100 мільярдів доларів. З них 40 мільярдів — внесок України, 35 мільярдів надали США і 25 мільярдів — допомога від європейських країн.