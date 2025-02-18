Окончание войны: придется ли Украине возвращать деньги США, — мнение эксперта

В результате смены политического курска Белого дома, Украина может столкнуться с серьезными финансовыми обязательствами, которые могут лечь на плечи будущих поколений украинцев.

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Смена политической власти в США может кардинально изменить подход Вашингтона к финансированию Украины. По мнению профессора Центра американских исследований Варшавского университета Владимира Батога, администрация Дональда Трампа может потребовать от Украины возмещения стоимости поставленной военной техники и боеприпасов. Об этом говорится в материале Defence24 от 18 февраля.

Отмечается, что с 2022 года США и Европа выделили Украине около 267 млрд евро, из которых почти половина пришлась на военную помощь. Однако, если европейские страны в основном продолжают оказывать поддержку Киеву, то в США ситуация становится все более неопределенной.

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Батог подчеркивает, что в отличие от времен Второй мировой войны, когда действовал механизм ленд-лиза, в случае с Украиной нет четкого понимания, на каких условиях была предоставлена военная помощь. Поєтому вопрос о том, рассматриваются ли эти поставки как кредиты или безвозмездная поддержка, остается открытым.

Если политика США изменится после возможного прихода Трампа к власти, Украина может столкнуться с требованием оплатить поставки вооружения. Это означает, что страна окажется перед серьезными финансовыми обязательствами, которые могут лечь на плечи будущих поколений украинцев.

В исторической перспективе, продолжил эксперт, подобная ситуация уже наблюдалась: во время Второй мировой войны Великобритания и другие союзники сначала получали помощь по принципу "cash and carry" — оплачивая поставки наличными. Затем был введен механизм ленд-лиза, а после войны часть долгов была списана, однако Великобритания продолжала выплаты по военным займам вплоть до 2006 года.

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"Польша, Норвегия, Нидерланды и Франция также получили американскую помощь, но через Великобританию. В общей сложности это составило 63 млрд долларов США или 15% бюджета США во время Второй мировой войны", — подсчитал эксперт.

Таким образом возможная смена политического курса США приведет к пересмотру американской стратегии поддержки Украины. По мнению Батога, на фоне этих тенденций ключевым вопросом остается: сможет ли Украина самостоятельно справиться с накопившимися финансовыми обязательствами, или основное бремя их погашения ляжет на Европейский союз?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что расходы на войну в Украине за 2024 год составили около 100 миллиардов долларов. Из них 40 миллиардов — вклад Украины, 35 миллиардов предоставили США и 25 миллиардов — помощь от европейских стран.