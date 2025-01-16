Самый большой вклад — от Украины: Зеленский раскрыл расходы на войну за 2024 год (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, почти половина потраченных на войну в прошлом году денег — это собственные средства Украины.

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Расходы на войну в Украине за 2024 год составили около 100 миллиардов долларов. Из них 40 миллиардов — вклад Украины, 35 миллиардов предоставили США и 25 миллиардов — помощь от европейских стран. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины, которые могут предоставить западные партнеры, Владимир Зеленский отметил, что союз между Соединенными Штатами и Европой оказывает большую поддержку в противостоянии оккупантам.

"Но мы не можем забывать, какой вклад делает Украина", — сказал президент.

По его словам, в 2024 году на обеспечение Сил обороны Украины было потрачено около 100 миллиардов долларов.

"Из них 40 миллиардов — вклад Украины, 35 — США, 25 — Европы. Вот примерно вклад каждого из нас. Поэтому мы видим прочность именно в этом союзе", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что самый высокий вклад Украины в борьбу с РФ — это люди.

"Но вы видите, безусловно, и процент по деньгам", — сказал он.

Зеленский отметил, что деньги потрачены не только непосредственно на обеспечение Сил обороны, но и на социальные инициативы и восстановление инфраструктуры после российских атак.

Напомним, 16 января Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на столетний срок. Оно охватывает почти все области международных отношений, от торговли и обороны до культуры и науки.

Также Владимир Зеленский в разговоре с польскими журналистами во время визита в Варшаву рассказал о своем видении будущего переговорного стола. По его убеждению, в переговорах по завершению войны обязательно должны участвовать европейские страны, поскольку Украина в будущем станет членом ЕС.