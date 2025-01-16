Найбільший внесок — від України: Зеленський розкрив витрати на війну за 2024 рік (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, майже половина витрачених на війну минулого року грошей — це власні кошти України.

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Витрати на війну в Україні за 2024 рік склали близько 100 мільярдів доларів. Із них 40 мільярдів — внесок України, 35 мільярдів надали США і 25 мільярдів — допомога від європейських країн. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня.

Відповідаючи на питання щодо гарантій безпеки для України, які можуть надати західні партнери, Володимир Зеленський зазначив, що союз між Сполученими Штатами та Європою надає велику підтримку у протистоянні окупантам.

"Та ми не можемо забувати, який вклад робить Україна", — сказав президент.

За його словами, у 2024 році на забезпечення Сил оборони України було витрачено близько 100 мільярдів доларів.

"З них 40 мільярдів — вклад України, 35 — США, 25 — Європи. Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність саме в цьому союзі", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що найвищий внесок України у боротьбу з РФ — це люди.

"Але ви бачите, безумовно, і відсоток щодо грошей", — сказав він.

Зеленський зауважив, що гроші витрачено не лише безпосередньо на забезпечення Сил оборони, а й на соціальні ініціативи та відновлення інфраструктури після російських атак.

Нагадаємо, 16 січня Україна та Велика Британія підписали угоду про партнерство га сторічний термін. Вона охоплює майже всі галузі міжнародних відносин, від торгівлі та оборони до культури й науки.

Також Володимир Зеленський у розмові з польськими журналістами під час візиту до Варшави розповів про своє бачення майбутнього переговорного столу. На його переконання, в переговорах щодо завершення війни обов'язково мають брати участь європейські країни, оскільки Україна в майбутньому стане членом ЄС.