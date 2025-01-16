Україна та Великобританія підписали угоду про партнерство на 100 років: що містить документ

Володимир Зеленський та Кір Стармер підписали угоду про партнерство між державами, яка діятиме протягом ста років. Документ охоплює практично усі можливі сфери співробітництва.

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У четвер, 16 січня, Україна та Великобританія підписали 100-річну угоду про партнерство, яка покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами у багатьох спектрах відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки, технологій, освіти, культури тощо. Документ засвідчили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністром Великобританії Кір Стармер.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство", — заявив Зеленський.

Що передбачає 100-річна угода між Києвом та Лондоном

Угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії містить 12 статей. У ній сторони домовилися про зміцнення обороноздатності, зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, побудові партнерства у сфері морської безпеки через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування триваючої російської агресії.

Як повідомили в Уряді Британії, завдяки угоді буде запущено нову схему перевірки зерна, яку розробили в Лондоні для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій.

Документ також закріплює позицію Великобританії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві "зеленої" сталі.

"Від спільної роботи на світовій арені до подолання бар’єрів для торгівлі та зростання та розвитку культурних зв’язків, Великобританія та Україна будуть виступати одна за одну для оновлення, перебудови та реформ для майбутніх поколінь", — заявили в уряді Британії.

У британському відомстві також наголосили, що таке партнерство між державами є "важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України", гарантуючи, що "вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй РФ". Угода зобов’язує Британію стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Нагадаємо, 10 січня видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час свого першого візиту до Києва обговорить із президентом Володимиром Зеленським розміщення миротворців в Україні.

Видання The Telegraph 15 січня описало три сценарії розгортання британських військ в Україні.