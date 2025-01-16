Залужний зустрів у Києві Стармера, який приїхав підписувати угоду про "100-річне партнерство"

У столиці України заплановане підписання масштабної угоди про партнерство з Британією, що охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури.

Related video

У четвер, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до столиці України з наміром підтримати безпеку країни на найближчі сто років. Його візит відбувається всього за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа, пише Associated Press.

Британський уряд оголосив, що Стармер і президент України Володимир Зеленський у Києві підпишуть угоду про "100-річне партнерство". Документ охоплює співпрацю в таких сферах, як оборона, наука, енергетика та торгівля.

Цей неанонсований візит став першою поїздкою Стармера до України з моменту його вступу на посаду в липні. У 2023 році, коли він був лідером опозиції, Стармер вже відвідував Україну, а після призначення прем’єр-міністром двічі зустрічався із Зеленським у Лондоні.

На залізничному вокзалі Києва Cтармера зустрічали посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та посол України в Британії Валерій Залужний.

Валерій Залужний зустрів Кіра Стармера на вокзалі у Києві Фото: Валерій Залужний / Telegram

"На переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, насамперед, в безпековій сфері. Але найголовніше очікування — це підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури", — зазначив Залужний.

Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні допомогу на суму 12,8 мільярда фунтів стерлінгів ($16 мільярдів). Крім того, британські інструктори підготували понад 50 тисяч українських військових. Під час візиту Стармер планує оголосити про додаткову допомогу в розмірі 40 мільйонів фунтів ($49 мільйонів) для економічного відновлення України після війни.

Нагадаємо, 10 січня видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить із президентом Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва розміщення миротворців в Україні після завершення війни.

15 січня видання The Telegraph описало три сценарії розгортання британських військ в Україні.