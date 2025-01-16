Залужный встретил в Киеве Стармера, который приехал подписывать соглашение о "100-летнем партнерстве"

В столице Украины запланировано подписание масштабного соглашения о партнерстве с Британией, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры.

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В четверг, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в столицу Украины с намерением поддержать безопасность страны на ближайшие сто лет. Его визит происходит всего за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, пишет Associated Press.

Британское правительство объявило, что Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве подпишут соглашение о "100-летнем партнерстве". Документ охватывает сотрудничество в таких сферах, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Этот неанонсированный визит стал первой поездкой Стармера в Украину с момента его вступления в должность в июле. В 2023 году, когда он был лидером оппозиции, Стармер уже посещал Украину, а после назначения премьер-министром дважды встречался с Зеленским в Лондоне.

На железнодорожном вокзале Киева Стармера встречали посол Великобритании в Украине Мартин Харрис и посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Валерий Залужный встретил Кира Стармера на вокзале в Киеве Фото: Валерий Залужный / Telegram

"На переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности. Но самое главное ожидание — это подписание важного Соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры", — отметил Залужный.

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине помощь на сумму 12,8 миллиарда фунтов стерлингов ($16 миллиардов). Кроме того, британские инструкторы подготовили более 50 тысяч украинских военных. Во время визита Стармер планирует объявить о дополнительной помощи в размере 40 миллионов фунтов ($49 миллионов) для экономического восстановления Украины после войны.

Напомним, 10 января издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом Владимиром Зеленским во время своего первого визита в Киев размещение миротворцев в Украине после завершения войны.

15 января издание The Telegraph описало три сценария развертывания британских войск в Украине.