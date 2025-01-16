Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на 100 лет: что содержит документ

Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о партнерстве между государствами, которое будет действовать в течение ста лет. Документ охватывает практически все возможные сферы сотрудничества.

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В четверг, 16 января, Украина и Великобритания подписали 100-летнее соглашение о партнерстве, которое призвано построить прочные связи между двумя странами во многих спектрах отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки, технологий, образования, культуры и тому подобное. Документ засвидетельствовали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве", — заявил Зеленский.

Что предусматривает 100-летнее соглашение между Киевом и Лондоном

Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии содержит 12 статей. В нем стороны договорились об укреплении обороноспособности, укреплении безопасности и достижении консенсуса относительно членства Украины в НАТО, построении партнерства в сфере морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

Как сообщили в Правительстве Великобритании, благодаря соглашению будет запущена новая схема проверки зерна, которую разработали в Лондоне для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

Документ также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.

"От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений", — заявили в правительстве Великобритании.

В британском ведомстве также отметили, что такое партнерство между государствами является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Напомним, 10 января издание Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего первого визита в Киев обсудит с президентом Владимиром Зеленским размещение миротворцев в Украине.

Издание The Telegraph 15 января описало три сценария развертывания британских войск в Украине.