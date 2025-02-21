"Поблагодарите": Вэнс заявил, что Украина существует благодаря "щедрости" США (видео)

Вице-президент Дональда Трампа говорит, что Владимир Зеленский поступил "глупо", когда публично раскритиковал позицию Дональда Трампа.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что существование Украины зависит от американской поддержки, а со стороны президента Украины Владимира Зеленского было "глупо" высказывать публичные оскорбления в адрес Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью подкасту The Benny Show.

Ведущий попросил вице-президента Соединенных Штатов прокомментировать его слова 19 февраля о том, что Зеленский пожалеет из-за "обливания грязью" Трампа. Президент Украины говорил, что его американский коллега живет в "дезинформационном пространстве", созданном российской пропагандой.

Вэнс в ответ заявил, что Украины "не существовало бы, если бы не щедрость США".

"Поблагодари! А если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему. Или нашим дипломатам. Не нужно отправляться в престур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня и для всего американского народа", — сказал вице-президент.

Он также добавил, что считает слова Зеленского в адрес Трампа "неразумным" поступком.

"Все из нас, кто знают нашего президента, скажут, что публичная клевета не заставит президента Трампа изменить свое мнение. Поэтому я думаю, Зеленский нуждается в лучших советниках", — сказал Вэнс.

Напомним, 20 февраля Джей Ди Вэнс говорил, что американские пакеты военной помощи не помогут Украине победить РФ, потому что российская армия имеет большое преимущество в живой силе и вооружении.

Также 20 февраля Вэнс заявлял, что Трамп будет президентом мира, а инициированное 47-м президентом США возобновление контактов с Россией приблизит завершение войны.