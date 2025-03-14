Провальный выход в люди: вице-премьера США Вэнса освистали на концерте в Кеннеди-центре (видео)

Такую негативную реакцию вызвало то, что президент Дональд Трамп пытался провести капитальный ремонт Кеннеди-центра, назначив совет попечителей, который избрал его председателем, не приняв во внимание мнение художественного сообщества.

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Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали зрители Кеннеди-центра, куда тот вместе с женой пришел послушать концерт симфонического оркестра. Об этом сообщает The Washington Post.

Вэнс и вторая леди, Уша Вэнс, вошли в зал до начала концерта. На сцене уже сидели музыканты Национального симфонического оркестра. Когда зрители заметили пару в лоджии на втором этаже, они разразились негативными возгласами и освистыванием. Это продолжалось около полуминуты. Вице-президент помахал рукой и пытался улыбнуться.

Такую негативную реакцию вызвало то, что президент Дональд Трамп пытался провести капитальный ремонт Кеннеди-центра, назначив совет попечителей, который избрал его председателем, не приняв во внимание мнение художественного сообщества. Уша Вэнс, один из членов правления Трампа, ранее работала в правлении симфонического оркестра Цинциннати.

После беспрецедентного шага Трампа в знак протеста был отменен ряд шоу в Центре Кеннеди, включая хит-мюзикл "Гамильтон " и выступление актрисы, комика и телепродюсера Иссы Рэй. Рей в своем заявлении назвала действия Трампа "посягательством на ценности учреждения, которое добросовестно отмечает художников разного происхождения с помощью всех средств".

После негативной реакции на семью Венсов зрители успокоились, и дальше концерт прошел спокойно.

Напомним, что после событий в Овальном кабинете Белого дома Джей Ди Вэнс призвал украинцев украинцев в США отказаться от поддержки Украины. Он заявил, что граждане США украинского происхождения должны заботиться прежде всего об интересах своей новой нации — США.

Также сообщалось, что двоюродный брат Вэнса Нейт Вэнс воевал на стороне Украины в рядах Сил обороны.