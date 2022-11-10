"Гарантовано вражають цілі": експерт про дрони Phoenix Ghost, які США передає Україні

Phoenix Ghost подібний до Switchblade, але може літати довше. Існує три версії безпілотника: розвідувальна, осколкова та кумулятивна.

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Війська України незабаром мають отримати від західних партнерів таємничі дрони Phoenix Ghost. Військовий експерт Олег Жданов розповів про їхні характеристики в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він пояснив, що Phoenix Ghost фактично є наступним поколінням американських безпілотників-камікадзе Switchblade, які ЗСУ вже використовують для знищення російської техніки. Новий дрон представлений у трьох модифікаціях: осколковий, кумулятивний та розвідувальний.

За інформацією Олега Жданова, Phoenix Ghost можна запускати на відстань до 40 кілометрів, час його роботи сягає 6 годин. Водночас БПЛА відрізняються високою точністю влучення.

"Якщо вони надійдуть нам, це було б дуже добре. 1100 дронів, якщо я не помиляюся. Це гарантовано 1100 об'єктів противника можуть бути вражені", — наголосив Олег Жданов.

4 листопада США анонсували новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $400 млн. Серед техніки, яку Пентагон передасть Україні, будуть безпілотники оперативно-тактичного рівня Phoenix Ghost у кількості 1100 штук. Представник США зазначив, що кілька таких дронів вже доставили в Україну.

Раніше писали, що компанія Aevex Aerospace розробила Phoenix Ghost спеціально для потреб української армії. Він може вертикально злітати та сідати, а під час польоту — вишукувати цілі для знищення, вибухаючи разом із ними, чи збирати розвідувальну інформацію. БПЛА обладнаний оптичною системою для пошуку об'єктів та наведення на них, а інфрачервоні датчики дозволяють літати навіть уночі. Оператор може вручну керувати безпілотником через радіозв'язок або направити в задані координати. За деякими джерелами, Phoenix Ghost найефективніше знищують середньоброньовану техніку.

Повідомляли також, що США вирішили передати ЗСУ 10 дронів Switchblade 600. Вони можуть вражати російські об'єкти в окупованій Херсонській області та Криму, залишаючись недосяжними для систем ППО.