"Гарантированно поражают цели": эксперт о дронах Phoenix Ghost, которые США передает Украине

Phoenix Ghost подобен Switchblade, но могут летать дольше. Существует три версии беспилотника: разведывательная, осколочная и кумулятивная.

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Войска Украины вскоре должны получить от западных партнеров таинственные дроны Phoenix Ghost. Военный эксперт Олег Жданов рассказал об их характеристиках в интервью "Радио НВ".

Он объяснил, что Phoenix Ghost фактически являются следующим поколением американских беспилотников-камикадзе Switchblade, которые ВСУ уже используют для уничтожения российской техники. Новый дрон представлен в трех модификациях: осколочный, кумулятивный и разведывательный.

По информации Олега Жданова, Phoenix Ghost можно запускать на расстояние до 40 километров, время его работы достигает 6 часов. При этом БПЛА отличаются высокой точностью попадания.

"Если они поступят нам, это было бы очень хорошо. 1100 дронов, если я не ошибаюсь. Это гарантировано 1100 объектов противника могут быть поражены", — подчеркнул Олег Жданов.

4 ноября США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в размере $400 млн. Среди техники, которую Пентагон передаст Украине, будут беспилотники оперативно-тактического уровня Phoenix Ghost в количестве 1100 штук. Представитель США отметил, что несколько таких дронов уже доставили в Украину.

Ранее писали, что компания Aevex Aerospace разработала Phoenix Ghost специально для нужд украинской армии. Он может вертикально взлетать и садиться, а во время полета — выискивать цели для уничтожения, взрываясь вместе с ними, или собирать разведывательную информацию. БПЛА оборудован оптической системой для поиска объектов и наведения на них, а инфракрасные датчики позволяют летать даже ночью. Оператор может вручную управлять беспилотником по радиосвязи либо же направить в заданные координаты. По некоторым источникам, Phoenix Ghost эффективнее всего уничтожают среднебронированную технику.

Сообщали также, что США решили передать ВСУ 10 дронов Switchblade 600. Они могут поражать российские объекты в оккупированной Херсонской области и Крыму, оставаясь недосягаемыми для систем ПВО.