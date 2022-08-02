Как работает секретный дрон-камикадзе Phoenix Ghost: ВСУ показали впервые (видео)

Один удар БПЛА унес жизни двух оккупантов и ранил еще троих.

Военнослужащие из 28-й отдельной механизированной бригады имени Лицарів Зимового Походу вместе с силами специального назначения использовали дрон-камикадзе Phoenix Ghost для уничтожения российских солдат. Бойцы опубликовали видео с места происшествия на странице подразделения в Facebook.

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Мобильная группа Курта и спецназовцы при помощи беспилотника обнаружили вражескую группу, расположившуюся в пустом канале водоотведения. После этого прямо на позицию направили БПЛА камикадзе, который врезался в землю и взорвался при столкновении. В результате взрыва двое российских военнослужащих погибли на месте, а еще трое получили ранения. Заметив выживших, ВСУ добили их огнем из 82-мм миномета.

Судя по отметке на видео, это был таинственный Phoenix Ghost, разработанный в США специально для нужд армии Украины компанией Aevex Aerospace. Точные характеристики БПЛА хранятся в секрете от российской армии, однако в Пентагоне говорят, что они близки к другому американском камикадзе — Switchblade.

Phoenix Ghost по сути своей является барражирующим боеприпасом — беспилотным летательным аппаратом с боевой частью. Аппарат летает вокруг, собирая разведывательную информацию и выискивая цели, после чего подлетает к ним и взрывается.

Член правления Aevex Aerospace Дэвид Дептула, генерал-лейтенант в отставке, рассказал изданию Politico, что Phoenix Ghost может вертикально взлетать и садиться, следить за вражескими объектами в течение шести часов, то есть намного дольше Switchblade.

Defense Express пишет, что для увеличения продолжительности полета Aevex Aerospace пришлось бы пожертвовать либо размерами, сделав его больше и заметнее, но оснастив емким топливным баком, либо уменьшить вес, ослабив тем самым боевую часть. Судя по словам внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, производитель пошел по второму пути и сделал компактный аппарат, который помещается в рюкзаке.

Известно также, что Phoenix Ghost наводится по координатам или управляется оператором по радиосвязи. Модель оснащена оптической системой для поиска и наведения на наземные цели разных типов. Инфракрасные датчики позволяют ему работать даже в темноте. Аппарат особенно эффективно уничтожает среднебронированную технику.

В мае стало известно, что ВСУ применили Phoenix Ghost против российских войск в Харьковской области. Российские пропагандисты показали фото останков летательного аппарата, которые похожи на Switchblade 300.

В июле Минобороны США сообщили о выделении Украине новой партии беспилотников Phoenix Ghost в количестве до 580 единиц. Американское правительство купит аппараты у производителей, а затем отправят украинским военным.