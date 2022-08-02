Як працює секретний дрон-камікадзе Phoenix Ghost: ЗСУ показали вперше (відео)

Один удар БПЛА забрав життя двох окупантів і поранив ще трьох.

Військовослужбовці з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу разом із силами спеціального призначення використовували дрон-камікадзе Phoenix Ghost для знищення російських солдатів. Бійці опублікували відео з місця події на сторінці підрозділу у Facebook.

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Мобільна група Курта та спецназівці за допомогою безпілотника виявили ворожу групу, яка розташувалася в порожньому каналі водовідведення. Після цього прямо на позицію направили БПЛА камікадзе, який врізався в землю та вибухнув під час зіткнення. Внаслідок вибуху двоє російських військовослужбовців загинули на місці, а ще троє отримали поранення. Помітивши тих, хто вижив, ЗСУ добили їх вогнем із 82-мм міномета.

Судячи з позначки на відео, це був таємничий Phoenix Ghost, розроблений у США спеціально для потреб армії України Aevex Aerospace. Точні характеристики БПЛА зберігаються в секреті від російської армії, однак у Пентагоні кажуть, що вони близькі до іншого американського камікадзе Switchblade.

Phoenix Ghost за своєю суттю є баражуючим боєприпасом — безпілотним літальним апаратом з бойовою частиною. Апарат літає навколо, збираючи розвідувальну інформацію та вишукуючи цілі, після чого підлітає до них та вибухає.

Член правління Aevex Aerospace Девід Дептула, генерал-лейтенант у відставці, розповів виданню Politico, що Phoenix Ghost може вертикально злітати та сідати, стежити за ворожими об'єктами протягом шести годин, тобто набагато довше за Switchblade.

Defense Express пише, що для збільшення тривалості польоту Aevex Aerospace довелося б пожертвувати або розмірами, зробивши його більшим і помітнішим, але оснастивши містким паливним баком, або зменшити вагу, послабивши тим самим бойову частину. Судячи зі слів позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, виробник пішов другим шляхом і зробив компактний апарат, який вміститься в рюкзаку.

Відомо також, що Phoenix Ghost наводять за координатами або ним керує оператор радіозв'язку. Модель оснащена оптичною системою для пошуку та наведення на наземні цілі різних типів. Інфрачервоні датчики дозволяють йому працювати навіть у темряві. Апарат особливо ефективно знищує середньоброньовану техніку.

У травні стало відомо, що ЗСУ застосували Phoenix Ghost проти російських військ у Харківській області. Російські пропагандисти показали фото останків літального апарату, схожих на Switchblade 300.

У липні Міноборони США повідомили про виділення Україні нової партії безпілотників Phoenix Ghost у кількості до 580 одиниць. Американський уряд придбає апарати у виробників, а потім відправлять українським військовим.