Сотні броньовиків, танки, дрони Phoenix Ghost: США анонсували нову військову допомогу Україні

За словами представника Пентагону, Україна вперше отримає від США танки, і вони будуть найсучаснішими на полі бою. США профінансують модернізацію 45 танків T-72, їх поставить Міноборони Чехії. А уряд Нідерландів поставить ще 45 танків.

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У п'ятницю, 4 листопада, Пентагон анонсував додаткову військову допомогу Україні у розмірі 400 млн доларів. У межах нового пакета ЗСУ передадуть зенітні ракетні комплекси Hawk, танки T-72 та тактичні БПЛА Phoenix Ghost. Брифінг Міністерства оборони США транслювався у Twitter.

"Міністерство оборони США анонсує постачання на суму близько 400 млн доларів як додаткову допомогу Україні в рамках Ініціативи щодо підтримки обороноздатності України (USAI)", — заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабіна Сінх, додавши, що США враховують термінові потреби України та нарощують обороноздатність. країни для захисту суверенітету у довгостроковій перспективі.

За словами Сінх, у майбутньому президент США зможе в межах своїх спеціальних повноважень розпоряджатися про прискорені постачання Україні модернізованих ЗРК Hawk, 45 танків Т-72 (з оновленою оптикою, комунікаційною системою та бронею), 1100 безпілотників Phoenix Ghost, 40 броньовиків M1117.

Системи Hawk доведеться модернізувати, тому що американська армія їх більше не використовує.

Україна вперше отримає танки від США

Танки Т-72 поставлять Міноборони Чехії, а США профінансують модернізацію 45 із них. Уряд Нідерландів поставить ще 45 танків. Загалом Україна отримає 90 танків.

"Це будуть найсучасніші танки на полі бою", — зазначила Сінх.

Представниця Пентагону уточнила, що йдеться не про танки американського виробництва, а США лише оплачують їхню модернізацію, разом з урядом Нідерландів.

Деякі з цих танків до України поставлять уже до кінця грудня. Решту частини — 2023 року.

Phoenix Ghost

Представник Міноборони США нагадала, що у червні США вже анонсували постачання Phoenix Ghost, їх було 580, і частину вже поставили.

Чому Україні не постачають "Абрамси"?

Журналіст поставив представниці Міноборони США питання, чому Україна не отримує танки Abrams чи танки корейського виробництва?

"Це танки (Т-72), які українці вміють використовувати на полі бою... Це затратно, вимагає часу, це буде складним завданням для українських сил [танки Abrams]. Ми продовжуємо консультації з нашими партнерами для оцінки наших можливостей того, що ми можемо поставити", — сказала Сінх.

Нагадаємо, що Резніков повідомив про новий пакет військової допомоги від США. Йдеться про системи Hawk, NASAMS та Crotale.

Раніше Фокус повідомляв, що Укроборонпром налагодив випуск боєприпасів для артилерії. Налагоджено виробництво радянських боєприпасів калібру 122 та 152 мм.