Резніков оголосив про новий пакет військової допомоги від США: що отримають ЗСУ (відео)

Пентагон приділив увагу у новому пакеті озброєнь системам боротьби з безпілотниками. Західні партнери України налаштовані на посилення захисту неба системами Hawk, NASAMS та Crotale.

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США сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України. Про це сказав голова Міноборони України Олексій Резніков на брифінгу.

Військову допомогу, за його словами, схвалить своїм підписом президент Сполучених Штатів Джо Байден, тому варто чекати на добрі новини, зазначив міністр.

За попередніми даними, новий пакет військової допомоги складатиметься з боєприпасів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, систем боротьби з безпілотниками, безпілотників для розвідки та коригування вогню артилерії.

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Захист неба: Україна отримає західні системи ППО

Резніков нагадав про останню зустріч міністрів оборони країн-союзників у форматі Рамштайн. Під час зборів усі почули, що зараз для України перший рівень пріоритету — це здобуття систем ППО та ПРО, додав він.

"Наші партнери це дуже добре зрозуміли, вони налаштовані на посилення захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk (MIM-23). NASAMS вже у дорозі з підготовленими екіпажами. Також ми отримаємо систему Crotale від наших французьких партнерів", — розповів український міністр. .

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Резніков наголосив, що плани допомоги для України розраховані не на коротко- та середньострокову перспективу, а на роки вперед.

За словами міністра оборони, в Україні розвивають системи ПРО, які містимуть не лише ракети, а стрілецьку зброю та зенітні комплекси.

"Така мережа над Україною має бути створена завдяки різним системам. Іспанський уряд оголосив, що скоро ми отримаємо системи Hawk 23, зараз завершується підготовка наших екіпажів. США підтримали цей проєкт", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що Пентагон обіцяв передати Україні 8 систем ППО NASAMS з боєприпасами — 2 з них незабаром мають розгорнути в нашій країні, а ще 6 Штати відправлять пізніше.

Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у червні підвищував голос. За інформацією журналістів, це сталося через те, що Зеленський не подякував американцям за підтримку України.

Італія вирішила заморозити відправку військової допомоги Україні. Оглядачі говорили, що мова могла йти про дорогі зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря" SAMP-T.