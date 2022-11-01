Байден кричав на "невдячного" Зеленського під час телефонної розмови, — ЗМІ

За даними журналістів, Байден попросив Зеленського повідомити новину про те, що США забезпечили Україну підтримкою на $1 млрд. У відповідь Зеленський не подякував, а продовжував зачитувати список необхідного Україні.

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Через те, що президент Зеленський не висловив подяку американцям, глава Білого дому Байден під час телефонної розмови у червні втратив самовладання та підвищив голос. Про це повідомляє Fox News.

Розмова на підвищених тонах відбулася 15 червня, коли Байден попросив Зеленського повідомити новину про те, що США забезпечили Україну військовою та гуманітарною підтримкою на 1 млрд доларів. У відповідь Зеленський не висловив подяку достатньою мірою, а продовжував зачитувати список необхідного Україні. Після цього Байден підвищив голос і заявив, що громадяни США дуже великодушні до України.

Надалі Зеленський опублікував відео, в якому подякував США за підтримку. Представники американської адміністрації не згодні із твердженнями про те, що Байден кричав на Зеленського, за їхніми словами, він був прямолінійним.

Відтоді як повідомляється, відносини глав держав покращилися, і США передали Україні мільярди доларів фінансування.

Чи продовжить США постачати зброю в Україну?

Новина про телефонну розмову Байдена та Зеленського з'явилася на тлі повідомлень про те, що подальша військова підтримка України з боку США може скоротитися. Конгресмени-республіканці заявили, що не мають наміру видавати Зеленському порожні чеки.

"Думаю людям доведеться зіткнутися з економічним спадом, і вони не виписуватимуть порожні чеки Україні. Вони просто не робитимуть цього", — заявив представник палати громад Кевін Маккарті минулого місяця.

Згодом він пояснив, що Україна залишається важливою, як для нього, так і для Сполучених Штатів, але все ж таки "порожніх чеків не повинно бути, у нас борг на 31 трильйон доларів".

Представник республіканців з Огайо Майк Тернер сказав, що проблема не в підтримці України в тяжкі часи, а в тому, що демократи робили це надмірно.

"Ніхто з республіканців не закликав припинити підтримку Україні. Люди з Республіканської партії просто запитують себе: "Навіщо приймати законопроєкт на 40 млрд, щоб відправити лише 8 млрд допомоги Україні?" — сказав Тернер.

Нагадаємо, що в США планують виділити Україні великий пакет фінансування, порівняно з яким попередні здадуться "кишеньковими грошима". Нові конгресмени, які репрезентують Республіканську партію, можуть скоротити витрати на Україну. Тому нинішні планують заздалегідь забезпечити Україну фінансуванням, якого має вистачити на рік. Говорять про суму в 50 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що від Байдена вимагали змінити стратегію щодо України та почати домовлятися з Москвою.