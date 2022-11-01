Байден кричал на "неблагодарного" Зеленского во время телефонного разговора, — СМИ

По данным журналистов, Байден попросил Зеленского сообщить новость о том, что США обеспечили Украину поддержкой на $1 млрд. В ответ Зеленский не выразил благодарность, а продолжал зачитывать список необходимого Украине.

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Из-за того, что президент Зеленский не выразил благодарность американцам, глава Белого дома Байден во время телефонной беседы в июне потерял самообладание и повысил голос. Об этом сообщает Fox News.

Разговор на повышенных тонах имел место 15 июня, когда Байден попросил Зеленского сообщить новость о том, что США обеспечили Украину военной и гуманитарной поддержкой на 1 млрд долларов. В ответ Зеленский не выразил благодарность в достаточной мере, а продолжал зачитывать список необходимого Украине. После этого Байден повысил голос и заявил, что граждане США очень великодушны по отношению к Украине.

В дальнейшем Зеленский опубликовал видео, в котором поблагодарил США за поддержку. Представители американской администрации не согласны с утверждениями о том, что Байден кричал на Зеленского, по их словам, он был прямолинеен.

С тех пор, как сообщается, отношения глав государств улучшились, и США передали Украине миллиарды долларов финансирования.

Продолжит ли США поставлять оружие в Украину?

Новость о телефонном разговоре Байдена и Зеленского появилась на фоне сообщений о том, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны США может сократиться. Конгрессмены-республиканцы заявили, что не собираются выдавать Зеленскому пустые чеки.

"Думаю людям придется столкнуться с экономическим спадом, и они не будут выписывать пустые чеки Украине. Они просто не будут этого делать", — заявил представитель палаты общин Кевин Маккарти в прошлом месяце.

Впоследствии он объяснил, что Украина остается важной, как для него, так и для Соединенных Штатов, но все же "пустых чеков не должно быть, у нас долг на 31 триллион долларов".

Представитель республиканцев из Огайо Майк Тернер сказал что проблема не в поддержке Украины в годину бедствий, но в том, что демократы делали это чрезмерно.

"Никто из республиканцев не призывал прекратить поддержку Украине. Люди из Республиканской партии просто задаются вопросом: "Зачем принимать законопроект на 40 млрд, чтобы отправить только 8 млрд помощи Украине?" — сказал Тернер.

Напомним, что в США планируют выделить Украине крупный пакет финансирования, по сравнению с которым предыдущие покажутся "карманной мелочью". Новые конгрессмены, представляющие Республиканскую партию, могут сократить расходы на Украину. Поэтому нынешние планируют заранее обеспечить Украину финансированием, которого должно хватить на год. Говорят о сумме в 50 млрд долларов.

Ранее Фокус сообщал, что от Байдена требовали изменить стратегию по Украине и начать договариваться с Москвой.