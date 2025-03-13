Пастка для "шахедів". Як установки РЕБ на багатоповерхівках зроблять Одесу безпечною

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Рішення для Одеси проти Shahed-136

Море для Одеси завжди було одночасно і захистом, і серйозною проблемою. У випадку з нинішньою повномасштабною війною море стало перепоною для висадки десанту у 2022-му, але серйозною проблемою у відбитті загроз з повітря, зокрема нальотів дронів-камікадзе Shahed-136.

Про проблеми перехоплення Shahed-136 в унікальних умовах Одеси та області я, напевно, написав не один десяток матеріалів, а тому хочу зараз звернути на кілька важливих моментів в умовах нинішньої тактики РОВ, про яку писав напередодні.

Хочу наголосити на необхідності застосування РЕБ і швидкохідних катерів, що виконують функцію мобільних вогневих груп у морі.

Щодо РЕБ мінус Одеси в тому, що ми не можемо для придушення дрона противника використати "квадрат" на початковому етапі заходу ударного дрона на місто та область. Знову ж таки — море цьому заважає.

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З іншого боку, море ж і допомагає, а точніше — схили. На схилах в Одесі збудовано низку багатоповерхівок, розміщення на яких комплексів РЕБ значно може спростити процес придушення навігації, шляхом як природної, так і штучної висоти. Саме такі системи нам і потрібні на кожній багатоповерхівці щонайменше уздовж берега, не кажучи вже про середину міста, особливо у форматі створення квадратів. Перетворити місто на так звану мережу для лову Shahed-136, щоб коли вони заходили всередину забудови, то вийти вже не могли.

Назвемо це так — квартали РЕБ. Чому так? Пояснюю. Для того, щоб не дати Shahed-136 зайти на ціль, потрібно 4 джерела перешкоди, і чим раніше йому буде завалена навігація, тим вища похибка по інерціалці, аж до повного скасування заходу на ціль і кружляння дрона в спробі зайти заново на ціль. Це триває певний час. Але й водночас — це шанс для вогневої групи його ліквідувати.

Питання, чому це досі не реалізовано в Одесі? Відповідь на це запитання мені невідома. Встановлення РЕБ на багатоповерхівках і створення такої мережі — це набагато дешевший захід, ніж розміщення вздовж берегової лінії десятків ЗРК малого радіуса дії. І тут питання у нестачі коштів у міста для придбання такої системи підвищення безпеки мешканців?

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