Пастка для "шахедів". Як установки РЕБ на багатоповерхівках зроблять Одесу безпечною
Встановленням РЕБів на дахах багатоповерхівок можна перетворити Одесу на мережу для лову "шахедів", упевнений військовий оглядач Олександр Коваленко. Це не найдорожчий засіб боротьби з повітряним терором, який росіяни посилили останнім часом.
Рішення для Одеси проти Shahed-136
Море для Одеси завжди було одночасно і захистом, і серйозною проблемою. У випадку з нинішньою повномасштабною війною море стало перепоною для висадки десанту у 2022-му, але серйозною проблемою у відбитті загроз з повітря, зокрема нальотів дронів-камікадзе Shahed-136.
Про проблеми перехоплення Shahed-136 в унікальних умовах Одеси та області я, напевно, написав не один десяток матеріалів, а тому хочу зараз звернути на кілька важливих моментів в умовах нинішньої тактики РОВ, про яку писав напередодні.
Хочу наголосити на необхідності застосування РЕБ і швидкохідних катерів, що виконують функцію мобільних вогневих груп у морі.
Щодо РЕБ мінус Одеси в тому, що ми не можемо для придушення дрона противника використати "квадрат" на початковому етапі заходу ударного дрона на місто та область. Знову ж таки — море цьому заважає.Важливо
З іншого боку, море ж і допомагає, а точніше — схили. На схилах в Одесі збудовано низку багатоповерхівок, розміщення на яких комплексів РЕБ значно може спростити процес придушення навігації, шляхом як природної, так і штучної висоти. Саме такі системи нам і потрібні на кожній багатоповерхівці щонайменше уздовж берега, не кажучи вже про середину міста, особливо у форматі створення квадратів. Перетворити місто на так звану мережу для лову Shahed-136, щоб коли вони заходили всередину забудови, то вийти вже не могли.
Назвемо це так — квартали РЕБ. Чому так? Пояснюю. Для того, щоб не дати Shahed-136 зайти на ціль, потрібно 4 джерела перешкоди, і чим раніше йому буде завалена навігація, тим вища похибка по інерціалці, аж до повного скасування заходу на ціль і кружляння дрона в спробі зайти заново на ціль. Це триває певний час. Але й водночас — це шанс для вогневої групи його ліквідувати.
Питання, чому це досі не реалізовано в Одесі? Відповідь на це запитання мені невідома. Встановлення РЕБ на багатоповерхівках і створення такої мережі — це набагато дешевший захід, ніж розміщення вздовж берегової лінії десятків ЗРК малого радіуса дії. І тут питання у нестачі коштів у міста для придбання такої системи підвищення безпеки мешканців?
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