Ловушка для "шахедов". Как установки РЭБ на многоэтажках сделают Одессу безопасной

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Решение для Одессы против Shahed-136 для Одессы

Море для Одессы всегда было одновременно и защитой, и серьезной проблемой. В случае с нынешней полномасштабной войной море стало преградой для высадки десанта в 2022-м, но серьезной проблемой в отражении угроз с воздуха, в частности, налетов дронов-камикадзе Shahed-136.

О проблемах перехвата Shahed-136 в уникальных условиях Одессы и области я, наверное, написал не один десяток материалов, а потому хочу сейчас обратить на несколько важных моментов в условиях нынешней тактики РОВ, о которой писал накануне.

Хочу подчеркнуть необходимость применения РЭБ и быстроходных катеров, выполняющих функцию мобильных огневых групп в море.

По РЭБ минус Одессы в том, что мы не можем для подавления дрона противника использовать "квадрат" на начальном этапе захода ударного дрона на город и область. Опять же — море этому мешает.

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С другой стороны, море же и помогает, а точнее — склоны. На склонах в Одессе построен ряд многоэтажек, размещение на которых комплексов РЭБ значительно может упростить процесс подавления навигации, за счет как естественной, так и искусственной высоты. Именно такие системы нам и нужны на каждой многоэтажке как минимум вдоль берега, не говоря уже о середине города, особенно в формате создания квадратов. Превратить город в так называемую сеть для ловли Shahed-136, чтобы, когда они заходили внутрь застройки, то выйти уже не могли.

Назовем это так — кварталы РЭБ. Почему так? Объясняю. Для того чтобы не дать Shahed-136 зайти на цель, нужно 4 источника помехи, и чем раньше ему будет завалена навигация, тем выше погрешность по инерциалке, вплоть до полной отмены захода на цель и кружения дрона в попытке зайти заново на цель. Это длится определенное время. Но и одновременно — это шанс для огневой группы его ликвидировать.

Вопрос, почему это до сих пор не реализовано в Одессе? Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Установка РЭБ на многоэтажках и создание такой сети — это гораздо более дешевое мероприятие, чем размещение вдоль береговой линии десятков ЗРК малого радиуса действия. И здесь вопрос в недостатке средств у города для приобретения такой системы повышения безопасности жителей?

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