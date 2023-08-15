США отправили Украине сотни мини-дронов: почему они нужны для победы над Россией (видео)

В Украине уже активно применяют БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle и Penguine. Они позволяют наносить точные удары и вытеснять оккупантов в разных условиях.

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США отправили Украине сотни небольших ударных дронов, способных уничтожать российские танки и другую технику. Президент неправительственного Центра военной модернизации и главные редактор издания Warrior Maven Крис Осборн объяснил, почему такие беспилотники стали особенно важными для украинцев.

Как дроны США меняют ситуацию на войне в Украине

Небольшие беспилотники в руках Сил обороны Украины оказались очень эффективными против численно превосходящих сил России. Это стало одной из причин, почему Пентагон включил в пакеты военной помощи 10 различных типов малых дронов, в том числе Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle и Penguin UAS.

"Конечно, НАТО и другие средства разведки, такие как спутники или средства воздушной разведки сверхдальнего радиуса действия, оказались полезными для Украины, большинство средневысотных беспилотников и самолетов-разведчиков с неподвижным крылом, вероятно, слишком уязвимы для работы в Украине", — отметил военный эксперт.

Наземные дроны, запускаемые с рук рядом с линией фронта, продолжают выслеживать и уничтожать танки, а также помогают украинским подразделениям обнаруживать врагов в зданиях во время штурма городов. Кроме того, они помогают вести разведку и замечать технику и группы ВС РФ за пределами прямой видимости, чтобы быстро реагировать на действия оккупантов.

Большую роль, по данным Warrior Maven, играют американские барражирующие боеприпасы Switchblade, которые взрывают большое количество российских танков, позволяя украинским военным держаться подальше от прямой линии огня. Что особенно важно, такие дроны, могут патрулировать в небе, искать вражеские цели и атаковать, взрываясь и нанося большой ущерб боевой технике или скопления войск РФ.

Что известно о дронах, переданных Украине Пентагоном

Сил обороны Украины активно применяют в боях дроны-камикадзе Switchblade 300 от компании Aeroviroment, их преимущественно запускают подразделения СБУ, ГУР и ССО. Это довольно дорогие системы вооружения, поэтому украинские военные стараются применять их с максимальной пользой — чаще всего удары ими наносят по всего по заранее известным и очень ценным целям российской армии: командному составу, системам РЭБ, технике.

По словам украинских военных, на деле беспилотник способен пролететь за линию фронта на 8 км и нанести удар с точностью до 80%, влетев в окно штаба ВС РФ. Научиться управлять такой системой можно всего за две недели, а то и быстрее, что тоже большой плюс для армии в условиях войны.

Характеристики дрона Switchblade 300

вес — 2,5 кг;

дальность полета — 10 км;

скорость полета — до 150 км/ч;

продолжительность полета: 15 мин.

В мае стало известно, что США передадут Украине модернизированные дроны-камикадзе Switchblade 300 Block 20. Производитель увеличил время полета, улучшил связь, управление камерой и добавил возможность модульной полезной нагрузки.

ВСУ также применяют более мощную версию — Switchblade 600. Недавно ее также модифицировали, увеличив боевую часть до 22,7 кг, скорость полета — до 185 км/ч, дальность полета — до 60 км.

Phoenix Ghost

Эти беспилотники Aevex Aerospace разработала специально для нужд ВСУ, украинские войска применяют их как минимум с августа 2022 года. По информации экспертов, Phoenix Ghost можно запускать на расстояние до 40 километров, время его работы достигает 6 часов. По принципу работы аппарат напоминает Switchblade и демонстрирует высокую точность попадания.

Altius-600

Компания Anduril Industries впервые анонсировала Altius-600 в 2022 году, а апреле 2023 года показала его в действии. Сам беспилотник весит от 9 до 12 кг в зависимости от полезной нагрузки, 1,5-3 кг из них приходятся на боеголовку. Дрон может как вести разведку, так и атаковать цели в режиме "камикадзе". ALTIUS-600 запускается прямо с пикапа благодаря установке PILS либо с использованием трубы CLT. По словам разработчиков, БПЛА может до 4 часов находиться в воздухе и преодолевать расстояние в 444 км.

Jump-20

Тактические беспилотники Jump 20 от AeroVironment могут вертикально взлетать и садиться, оснащается отсеком для полезной перегрузки и защищенной системой связи. В мае стало известно, что компания будет поставлять их Украине.

Характеристики Jump-20

длина — 2,9 м;

размах крыла — 5,7 м;

максимальный взлетный вес — 97,5 кг;

вес полезной нагрузки — 13,6 кг;

продолжительность полета — 14 часов;

радиус связи с оператором – до 185 км.

RQ-20 Puma

Это очень мощный беспилотник от AeroVironment, способный продержаться в воздухе до 14 ч и брать на свой борт почти 13,5 кг полезной нагрузки для разведки. Запустить его можно с рук, БПЛА оборудован водонепроницаемым комплектом электрооптических и инфракрасных камер и может выполнять посадку, как на землю, так и на воду. В апреле 2022 года стало известно, что в рамках пакета военной помощи Украине США передадут ей модернизированный БПЛА RQ-20A Puma AE с улучшенными батареями, увеличивающими продолжительность полета, и обучат украинских военных их применять.

Scan Eagle

Беспилотник производства The Boeing Insitu с 2000-х годов используют сухопутные и военно-морские силы США. Он предназначен для ведения наблюдения и разведки, позволяя следить за противником днем и ночью при любых условиях. Операторы могут заменить полезную нагрузку в полевых условиях, поставив оборудование для съемки, ретрансляции связи или наведения огня.

Характеристики ScanEagle

максимальный взлетный вес — 26,5 кг;

максимальный вес полезной нагрузки — 5 кг;

мощность полезной нагрузки — до 150 Вт;

длина —1,71 м;

размах крыла — 3,1 м;

время полета — 18 часов;

потолок высоты — 5 950 м;

максимальная скорость — 148 км/ч.

Penguine MK-2

Это дрон производства UAV Factory, который презентовали в августе 2021 года. Он оснащен уникальной технологией Aeroflow, которая позволяет ему прятать лопасти и экономить до 20% заряда во время полета, а также летать вертикально или горизонтально, в зависимости от условий. Разрядившиеся батареи можно очень быстро заменить. Комплекс Penguine MK-2 состоит из БПЛА с инфракрасной турельной камерой, станции управления (наземная) и антенны MIMO. При желании его можно оснастить охлаждаемым тепловизором MWIR.

Характеристики Penguine MK-2

время полета — до 25 часов;

дальность полета — 180 км;

вес — 32;

запуск — с помощью катапульты;

максимальная высота — 5 км;

максимальная скорость — более 110 км/ч.

Ранее писали, что в Украине заканчивают работу над дроном-камикадзе "Гром". Внешне он напоминает российский БПЛА "Ланцет", но отличается необычной технологией запуска.