Производитель Switchblade намерен передать новейшие разведывательные беспилотники Jump 20 Украине – СМИ

Американские разработчики, как утверждают журналисты, планируют отправить дроны, способные лететь с нагрузкой в 13,6 кг до 185 км. БПЛА оснащается отсеком полезной нагрузки и имеет защищенную аппаратуру передачи данных.

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Новейшие тактические беспилотники Jump 20 уже начали производить для Украины соответствующие поставки. Об этом сообщает " Голос Америки ".

Вахид Наваби, генеральный директор AeroVironment, рассказал, что дроны Switchblade уже можно назвать одним из примеров эффективности мобильной техники, которая простоит большими армиями. По его словам, дух украинского народа и соответствующее вооружение способны дать весомый результат, а война в Украине показала как "намного меньшая страна или военная сила может успешно бороться с супердержавой".

"Украина доказала всему миру, что может победить", – объяснил он.

Вахид отметил, что украинско-российская война может превратиться в войну дронов. В результатах будут играть роль именно беспилотники. Он назвал иранский Shahed и российский "Ланцет" примитивными разработками.

Компания AeroVironment готовится отправить в Украину заказы на более мощные беспилотники. Это касается беспилотников под названием Jump 20.

В компании отметили, что они выполняют заказы американского правительства. Для разработчиков дорога Украине это особая миссия в свержении авторитаризма, поэтому американские инженеры и дальше будут прилагать усилия для победы Украины.

Характеристики дрона Jump 20

Американский тактический разведывательный беспилотник Jump 20 получил возможность вертикального взлета и посадки. Он оснащается отсеком для полезной перегрузки, имеет защищенную аппаратуру передачи данных.

Длина БПЛА составляет 2,9 м и размах крыла – 5,7 м. Максимальный взлетный вес – 97,5 кг, вес полезной нагрузки 13,6 кг. Заявленная временная продолжительность полета дрона составляет более 14 часов, радиус действия по условиям управления с наземной станции – до 185 км.

Напомним, 11 мая стало известно, что США передадут новейшие дроны Switchblade 300 Block20. Украина может получить улучшенную модель в ближайшей партии военной помощи.