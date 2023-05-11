США передадут Украине новейшие дроны-камикадзе Switchblade 300 Block 20 (видео)

Украинская армия должна получить улучшенную модель в ближайшей партии военной помощи.

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Производитель вооружения AeroVironment из США передаст Украине обновленные дроны-камикадзе Switchblade 300 Block 20. Об этом генеральный директор Вахид Наваби сообщил изданию Breaking Defense.

Вахид Наваби не раскрыл, используются ли уже Block 20 в Украине, однако заявил, что впредь они будут включены в любые пакеты военной помощи от США. До этого представитель AeroVironment сообщал Breaking Defense, будто компания не планирует выпускать новую версию Switchblade 300 до конца года.

Пентагон отправил в Украину сотни беспилотников производства AeroVironment: небольшие Switchblade 300, более мощные Switchblade 600, а также разведывательные дроны Puma. Украинские военные показали их высокую эффективность на поле боя, чем привлекли внимание других стран. Многие армии изменили восприятие о барражирующих боеприпасах и захотели их приобрести. По словам Вахида Наваби, правительство США разрешило компании продавать Switchblade 20 союзным государствам, вв том числе Украине.

Switchblade 300 — это барражирующий боеприпас, разработанный в США для военной кампании в Афганистане. Базовая версия оснащена камерой с 50-кратным зумом, которая позволяет выслеживать цели, наводиться на них и сопровождать до самого нанесения удара по команде оператора. Версия Block 20 получила значительные изменения, включая увеличенное время полета, улучшенную связь, управление камерой и появление модульную полезной нагрузки.

В марте AeroVironment представила новую версию дрона Switchblade 300 Block 20. Беспилотник модернизировали, учитывая опыт войны в Украине, в частности добавили улучшенную систему управления огнем, которую можно установить на планшет, новые камеры, цифровые каналы передачи данных, а также изменили систему контроля на пусковой установке.

Позже разработчики сообщили, что увеличили время работы Switchblade 300 на 50% с помощью новых аккумуляторов. Благодаря этому дроны смогут дольше летать, выискивая цели с воздуха.