Дрону Switchblade 300 увеличат время полета на 50%: за счет чего это возможно

Компания Amprius своими новыми батареями улучшит знаменитые дроны от AeroVironment, которые отлично зарекомендовали себя на фронте.

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Американские компании Amprius Technologies и AeroVironment объявили о сотрудничестве по интеграции нового поколения батарей в дроны-камикадзе Switchblade 300 Block 20, сообщает Defense Post. По условиям соглашения, Amprius будет поставлять коммерческие партии своих высокоэнергетических литий-ионных батарей.

Новые аккумуляторы позволят увеличить время полета Switchblade 300 на 50%, повысив их способность к длительному пребыванию в воздухе во время задания. "Новые батареи позволят операторам развертывать системы дронов-камикадзе с большего расстояния, чтобы доставлять точный смертельный заряд с минимальными потерями по времени", — заявил генеральный директор Amprius доктор Канг Сун.

Обучиться и управлять этим БПЛА не составляет труда даже неопытному бойцу. Фото: Соцсети

Switchblade 300 Block 20 — это обновленные дрон-камикадзе с новой системой управления огнем, которую можно установить на планшет. Обучиться и управлять этим БПЛА не составляет труда даже неопытному бойцу, отмечают эксперты компании-производителя.

Для запуска Switchblade 300 необходимо совсем мало времени. Он готов уничтожать цели уже через две минуты после начала сборки. Кроме того, Block 20 получил улучшенный диапазон цифровых каналов передачи данных, новый комплект панорамных камер EO/IR, а также более длительный срок службы.

Кроме того, этот дрон-камикадзе будет преследовать свою цель до момента попадания благодаря возможности программирования на конкретный вражеский объект.

Ранее Фокус неоднократно рассказывал, как ВСУ эффективно применяют против врага беспилотники Switchblade 300.