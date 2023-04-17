Дрону Switchblade 300 збільшать час польоту на 50%: за рахунок чого це можливо

Компанія Amprius своїми новими батареями покращить знамениті дрони від AeroVironment, які чудово зарекомендували себе на фронті.

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Американські компанії Amprius Technologies та AeroVironment оголосили про співпрацю з інтеграції нового покоління батарей у дрони-камікадзе Switchblade 300 Block 20, повідомляє Defense Post. За умовами угоди, Amprius постачатиме комерційні партії своїх високоенергетичних літій-іонних акумуляторів.

Нові акумулятори дозволять збільшити час польоту Switchblade 300 на 50%, підвищивши їхню здатність до тривалого перебування у повітрі під час завдання.

"Нові батареї дозволять операторам розгортати системи дронів-камікадзе з більшої відстані, щоб доставляти точний смертельний заряд, не гаячи часу", — заявив генеральний директор Amprius доктор Канг Сун.

Навчитися керувати цим БПЛА не важко навіть недосвідченому бійцю Фото: Соцмережi

Switchblade 300 Block 20 – це оновлені дрон-камікадзе з новою системою керування вогнем, яку можна встановити на планшет. Навчитися керувати цим БПЛА не важко навіть недосвідченому бійцю, зазначають експерти компанії-виробника.

Запуск Switchblade 300 потремує небагато часу. Він готовий знищувати цілі уже за дві хвилини після початку збірки. Крім того, Block 20 отримав покращений діапазон цифрових каналів передачі даних, новий комплект панорамних камер EO/IR, а також більш тривалий термін служби.

Крім того, цей дрон-камікадзе переслідуватиме свою мету до моменту влучення завдяки можливості програмування на конкретний ворожий об'єкт.

Раніше Фокус неодноразово розповідав, як ЗСУ ефективно застосовують проти ворога безпілотники Switchblade 300.