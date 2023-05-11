США передадуть Україні новітні дрони-камікадзе Switchblade 300 Block 20 (відео)

Українська армія має отримати покращену модель у найближчій партії військової допомоги.

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Виробник озброєння AeroVironment із США передасть Україні оновлені дрони-камікадзе Switchblade 300 Block 20. Про це генеральний директор Вахід Навабі повідомив виданню Breaking Defense.

Вахід Навабі не розкрив, чи вже використовуються Block 20 в Україні, проте заявив, що надалі вони будуть включені в будь-які пакети військової допомоги від США. До цього представник AeroVironment повідомляв Breaking Defense, що компанія не планує випускати нову версію Switchblade 300 до кінця року.

Пентагон відправив в Україну сотні безпілотників виробництва AeroVironment: невеликі Switchblade 300, потужніші Switchblade 600, а також розвідувальні дрони Puma. Українські військові показали їхню високу ефективність на полі бою, чим привернули увагу інших країн. Багато армій змінили сприйняття про баражувальні боеєприпаси і захотіли їх придбати. За словами Вахіда Навабі, уряд США дозволив компанії продавати Switchblade 20 союзним державам, зокрема Україні.

Switchblade 300 – це баражувальний боєприпас, розроблений у США для військової кампанії в Афганістані. Базова версія оснащена камерою з 50-кратним зумом, яка дозволяє вистежувати цілі, наводитися на них і супроводжувати, поки оператор дасть команду вдарити. Версія Block 20 отримала значні зміни, включаючи збільшений час польоту, покращений зв'язок, керування камерою та появу модульного корисного навантаження.

У березні AeroVironment представила нову версію дрона Switchblade 300 Block 20. Безпілотник модернізували з огляду на досвід війни в Україні, зокрема додали покращену систему управління вогнем, яку можна встановити на планшет, нові камери, цифрові канали передачі даних, а також змінили систему контролю на пусковій установці.

Пізніше розробники повідомили, що збільшили час роботи Switchblade 300 на 50% за допомогою нових акумуляторів. Завдяки цьому дрони зможуть довше літати, вишукуючи цілі з повітря.