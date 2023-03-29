У США презентували оновлений дрон-камікадзе Switchblade 300: що зміниться

Дрон отримав простішу систему керування для планшета, це дозволяє дуже швидко й легко опановувати пристрій. Зазначається, що оновили Switchblade після вивчення досвіду в бойових діях.

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Компанія aeroVironment представила оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 Block 20 з оновленими можливостями. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Оновлений дрон-камікадзе Switchblade 300 Block 20 створений на базі досвіду застосування дрону в бойових діях. Block 20 отримав нову систему керування вогнем, яку можна встановити на планшет. Зазначається, що вона легка в освоєнні та керуванні. Також змінили контроль БПЛА на пусковій трубі. Віцепрезидент компанії Бретт Хаш заявив, що їхні дрони змінили правила гри для збройних сил США та союзників, забезпечивши швидкий, точний та ефективний спосіб протидії загрозам.

Для запуску дрона-камікадзе Switchblade 300 необхідно менше, ніж 2 хвилини. Block 20 отримав покращений діапазон цифрових каналів передачі даних, новий комплект панорамних камер EO/IR, а також довший термін служби. Зазначається, що БПЛА здатен вести розвідку, збір інформації та спостереження впродовж 20 хвилин в режимі реального часу. Також збереглася можливість ураження рухомої цілі у динамічному середовищі.

Додамо, такі дрони-камікадзе використовують бійці Сил спецоперацій ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони. Їх передавали Сполучені Штати.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що ЗСУ отримають оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 600. Він здатен знищувати ворожі цілі на відстані 60 км.

10 лютого дрон-камікадзе Switchblade 300 підірвав російських солдатів, які сховалися від ЗСУ.