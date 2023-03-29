В США показали обновленный дрон-камикадзе Switchblade 300: что изменится

Дрон получил более простую систему управления для планшета, что позволяет очень быстро и легко овладеть устройством. Отмечается, что обновили Switchblade после изучения опыта в боевых действиях.

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Компания AeroVironment представила обновленную версию дрона-камикадзе Switchblade 300 Block 20 с обновленными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Обновленный дрон-камикадзе Switchblade 300 Block 20 создан на базе опыта применения дрона в боевых действиях. Block 20 получил новую систему управления огнем, которую можно установить на планшет. Отмечается, что она легка в освоении и управлении. Также изменили контроль БПЛА на пусковой трубе. Вице-президент компании Бретт Хаш заявил, что их дроны изменили правила игры для вооруженных сил США и союзников, обеспечив быстрый, точный и эффективный способ противодействия угрозам.

Для запуска дрона-камикадзе Switchblade 300 необходимо меньше 2 минут. Block 20 получил улучшенный диапазон цифровых каналов передачи данных, новый комплект панорамных камер EO/IR, а также более длительный срок службы. Отмечается, что БПЛА может вести разведку, сбор информации и наблюдение в течение 20 минут в режиме реального времени. Также сохранилась возможность поражения движущейся цели в динамической среде.

Добавим, что такие дроны-камикадзе используют бойцы Сил спецопераций ВСУ и другие подразделения Сил обороны. Их передавали в Соединенные Штаты.

Напомним, 27 февраля стало известно, что ВСУ получат обновленную версию дрона-камикадзе Switchblade 600. Он способен уничтожать вражеские цели на расстоянии 60 км.

10 февраля дрон-камикадзе Switchblade 300 взорвал российских солдат, скрывшихся от ВСУ.