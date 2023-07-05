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Диджитал Российско-украинская война

Penguine MK-2, Cetus и Phoenix: что известно о дронах, которые скоро получат ВСУ (видео)

бпла, квадракоптеры, беспилотники
Фото: United 24 | Украинские военные на фронте получат как отечественные, так и зарубежные беспилотники

Вскоре украинские военные получат дроны для атаки с воздуха, разведки и ночных операций. Все это поможет успешно провести контрнаступление.

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Уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат 500 беспилотных летальных аппаратов, необходимых для продвижения в условиях контрнаступления. Фокус разбирался, что это за дроны, как они выглядят и с помощью каких технических характеристик могут повлиять на боевые действия в Украине.

Flirt Cetus

Это БПЛА в виде самолета, который военные используют для картографирования больших территорий с воздуха. Впервые был представлен в июне 2021 года украинской компанией-производителем ABRIS Design Group.

Flirt Cetus дополнен камерой со стабилизацией, мультиспектральной камерой, а также полнокадровым датчиком. Именно это помогает беспилотнику за один вылет обработать больше информации, чем другим дронам, во время аналогичных миссий. Также беспилотный летальный аппарат оснащен парашютом и подушками безопасности для посадки и термодатчиком.

Технические характеристики Flirt Cetus:

  • вес — 9 кг;
  • время работы — до 3 часов;
  • радиус действия — 180 км;
  • система запуска — катапульта.

Penguine MK-2

Это дрон производства UAV Factory, который презентовали в августе 2021 года. Уникальность разработки в том, что беспилотник оснащен технологией Aeroflow, которая позволяет ему прятать лопасти во время полета и таким образом экономить до 20% заряда. Также эта технология дает Penguine MK-2 летать в двух плоскостях: он взлетает вертикально, как вертолет, и летает в небе горизонтально подобно самолету.

Беспилотный летальный аппарат может работать в воздухе до 14 часов. Более того, у него предусмотрена возможность замены разрядившихся батарей на две дополнительные за короткий отрезок времени. Весит дрон 32 кг и может работать в небе при порывах ветра до 55 км/ч.

Комплекс Penguine MK-2 состоит из БПЛА с инфракрасной турельной камерой, станции управления (наземная) и антенны MIMO. При желании его можно оснастить охлаждаемым тепловизором MWIR.

Phoenix 03 Heavy UCAV

Это ударный квадрокоптер FPV, который разработала компания "Модуль-5". На фронте используется для поражения живой силы противника, а также автомобилей с легкой броней. Работает как в светлое, так и в темное время суток.

Phoenix 03 Heavy UCAV, Модуль-5 Fullscreen
БПЛА украинской разработки может выполнять боевые задачи как днем, так и ночью

Октокоптер R18

Это беспилотник, оснащенный 8 винтами, что позволяет ему вертикально взлетать и приземляться. Он может нести барражирующие боеприпасы весом до 5 кг. На фронте используется для того, чтобы наносить удары по российским войскам с воздуха. В частности, этот БПЛА поражает штабные машины, артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, склады, радары.

Каждый БПЛА несет по два-три боеприпаса. Если один из них не поразит цель или не взорвется, оператор дрона сможет использовать запасные. Октокоптер R18 производится как из отечественных, так и из зарубежных деталей.

Технические характеристики R18:

  • время работы — 40 минут;
  • радиус работы — до 4 км;
  • боеприпасы — РКГ-3, РКГ-1600.

DJI M300

Квадрокоптер предназначен для картографирования и разведки местности. Модель оснащена усовершенствованной системой передачи сигналов, использующей технологии OcuSync Enterprise, автоматический подбор частоты и алгоритм шифрования OcuSync Enterprise.

У мультикоптера хорошие летные характеристики, так как он оснащен мощным двигателем. DJI M300 передает данные в режиме потокового видео, а также способен "запоминать" предыдущие настройки (краткость зума, ориентация в пространстве) и использовать их во время последующих миссий.

DJI M300 управляется операторами с помощью двойной системы двойного. Дрон способен автономно обнаруживать препятствия на своем пути и выполнять самодиагностику.

DJI M300 Fullscreen
Дрон, который способен выполнять самодиагоностику

DJI Mavic 3Е

Беспилотный летальный аппарат китайский производитель DJI. Это "наследник" дрона Mavic 3, который компания модернизировала, добавив улучшенную полезную нагрузку и ПО. Вне театра боевых действий активно используется картографами и геодезистами.

Характеристики камеры Mavic 3Е:

  • разрешение — 56 МП;
  • зум — 56-кратный гибридный;
  • фокусное расстояние — 162 мм;
  • затвор — механический.

Также производитель оснастил беспилотник широкоугольной камерой на 20 МП с CMOS-сенсором.

Mavic 3Е, DJI китай Fullscreen
"Наследник" дрона Mavic 3, который компания модернизировала

Mavic 3T

Дрон — разработка производителя DJI, о котором писали выше. Помимо оптической камеры, его оснастили тепловизором с разрешением 640 × 512 пикселей. Это означает, что операторы, которые управляют этим коптером, получили возможность измерять температуру тех точек или областей на местности, которые кажутся подозрительными. Кроме того БПЛА способен присылать уведомления о том, что на своем пути он встретил "тепловой" объект.

Mavic 3T, DJI китай Fullscreen
Новый дрон от DJI получил тепловизор

Напомним, 4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. Военным передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага.

Кроме того 4 июля Фокус писал, что Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ. В России с высокой вероятностью уже работает собственный завод по выпуску ударных дронов Shahed. Более того, ВС РФ уже успели применить в Украине первую партию этих БПЛА, написал эксперт Института Александра Поля Павел Вернивский.