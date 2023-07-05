Penguine MK-2, Cetus и Phoenix: что известно о дронах, которые скоро получат ВСУ (видео)

Вскоре украинские военные получат дроны для атаки с воздуха, разведки и ночных операций. Все это поможет успешно провести контрнаступление.

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Уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат 500 беспилотных летальных аппаратов, необходимых для продвижения в условиях контрнаступления. Фокус разбирался, что это за дроны, как они выглядят и с помощью каких технических характеристик могут повлиять на боевые действия в Украине.

Flirt Cetus

Это БПЛА в виде самолета, который военные используют для картографирования больших территорий с воздуха. Впервые был представлен в июне 2021 года украинской компанией-производителем ABRIS Design Group.

Flirt Cetus дополнен камерой со стабилизацией, мультиспектральной камерой, а также полнокадровым датчиком. Именно это помогает беспилотнику за один вылет обработать больше информации, чем другим дронам, во время аналогичных миссий. Также беспилотный летальный аппарат оснащен парашютом и подушками безопасности для посадки и термодатчиком.

Технические характеристики Flirt Cetus:

вес — 9 кг;

время работы — до 3 часов;

радиус действия — 180 км;

система запуска — катапульта.

Penguine MK-2

Это дрон производства UAV Factory, который презентовали в августе 2021 года. Уникальность разработки в том, что беспилотник оснащен технологией Aeroflow, которая позволяет ему прятать лопасти во время полета и таким образом экономить до 20% заряда. Также эта технология дает Penguine MK-2 летать в двух плоскостях: он взлетает вертикально, как вертолет, и летает в небе горизонтально подобно самолету.

Беспилотный летальный аппарат может работать в воздухе до 14 часов. Более того, у него предусмотрена возможность замены разрядившихся батарей на две дополнительные за короткий отрезок времени. Весит дрон 32 кг и может работать в небе при порывах ветра до 55 км/ч.

Комплекс Penguine MK-2 состоит из БПЛА с инфракрасной турельной камерой, станции управления (наземная) и антенны MIMO. При желании его можно оснастить охлаждаемым тепловизором MWIR.

Phoenix 03 Heavy UCAV

Это ударный квадрокоптер FPV, который разработала компания "Модуль-5". На фронте используется для поражения живой силы противника, а также автомобилей с легкой броней. Работает как в светлое, так и в темное время суток.

БПЛА украинской разработки может выполнять боевые задачи как днем, так и ночью

Октокоптер R18

Это беспилотник, оснащенный 8 винтами, что позволяет ему вертикально взлетать и приземляться. Он может нести барражирующие боеприпасы весом до 5 кг. На фронте используется для того, чтобы наносить удары по российским войскам с воздуха. В частности, этот БПЛА поражает штабные машины, артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, склады, радары.

Каждый БПЛА несет по два-три боеприпаса. Если один из них не поразит цель или не взорвется, оператор дрона сможет использовать запасные. Октокоптер R18 производится как из отечественных, так и из зарубежных деталей.

Технические характеристики R18:

время работы — 40 минут;

радиус работы — до 4 км;

боеприпасы — РКГ-3, РКГ-1600.

DJI M300

Квадрокоптер предназначен для картографирования и разведки местности. Модель оснащена усовершенствованной системой передачи сигналов, использующей технологии OcuSync Enterprise, автоматический подбор частоты и алгоритм шифрования OcuSync Enterprise.

У мультикоптера хорошие летные характеристики, так как он оснащен мощным двигателем. DJI M300 передает данные в режиме потокового видео, а также способен "запоминать" предыдущие настройки (краткость зума, ориентация в пространстве) и использовать их во время последующих миссий.

DJI M300 управляется операторами с помощью двойной системы двойного. Дрон способен автономно обнаруживать препятствия на своем пути и выполнять самодиагностику.

Дрон, который способен выполнять самодиагоностику

DJI Mavic 3Е

Беспилотный летальный аппарат китайский производитель DJI. Это "наследник" дрона Mavic 3, который компания модернизировала, добавив улучшенную полезную нагрузку и ПО. Вне театра боевых действий активно используется картографами и геодезистами.

Характеристики камеры Mavic 3Е:

разрешение — 56 МП;

зум — 56-кратный гибридный;

фокусное расстояние — 162 мм;

затвор — механический.

Также производитель оснастил беспилотник широкоугольной камерой на 20 МП с CMOS-сенсором.

"Наследник" дрона Mavic 3, который компания модернизировала

Mavic 3T

Дрон — разработка производителя DJI, о котором писали выше. Помимо оптической камеры, его оснастили тепловизором с разрешением 640 × 512 пикселей. Это означает, что операторы, которые управляют этим коптером, получили возможность измерять температуру тех точек или областей на местности, которые кажутся подозрительными. Кроме того БПЛА способен присылать уведомления о том, что на своем пути он встретил "тепловой" объект.

Новый дрон от DJI получил тепловизор

Напомним, 4 июля стало известно, что ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления. Военным передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага.

Кроме того 4 июля Фокус писал, что Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ. В России с высокой вероятностью уже работает собственный завод по выпуску ударных дронов Shahed. Более того, ВС РФ уже успели применить в Украине первую партию этих БПЛА, написал эксперт Института Александра Поля Павел Вернивский.