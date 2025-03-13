Дрони на аеростаті: в Україні розробляють новий метод боротьби з "Шахедами" (фото)

Апарат оснащений тепловізійною камерою для виявлення ворожих безпілотників. Після чого аеростат скидає дрон-перехоплювач, який далі наводиться оператором.

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Українська компанія Aerobavovna розробляє новий комплекс для боротьби з російськими дронами-камікадзе "Шахед", використовуючи аеростати як носії FPV-перехоплювачів літакового типу. Про це повідомило видання Frontliner.

Принцип роботи системи полягає в такому. Аеростат оснащується тепловізійною камерою, яка виконує функції виявлення ворожих безпілотників. Після виявлення загрози дрон-перехоплювач скидається з кріплення на аеростаті й далі наводиться на ціль оператором.

Точні характеристики комплексу та його перехоплювачів поки що не розкриваються. Однак відомо, що аеростат здатний підійматися на висоту до 800 метрів, нести корисне навантаження до 10 кг і функціонувати в будь-яких погодних умовах.

Випробування аеростата Aerobavovna Випробування аеростата Aerobavovna Випробування аеростата Aerobavovna Випробування аеростата Aerobavovna Випробування аеростата Aerobavovna

Також аеростати активно використовуються підрозділами Сил оборони України як повітряні ретранслятори зв'язку, що дає змогу забезпечувати стабільнішу координацію військових дій порівняно з наземними засобами. Крім цього, вони можуть виконувати завдання спостереження, радіоелектронної боротьби та перехоплення безпілотників.

"Ми вже два роки працюємо над тим, щоб аеростати літали за будь-яких погодних умов. Зараз тестуємо їх у складних ситуаціях", — розповів один із розробників.

Нагадаємо, Україна ще з минулого року активно застосовує недорогі аеростатні технології в поєднанні з сучасною електронікою для збору розвідданих і підтримки безпілотників дальнього радіусу дії. Апарати оснащуються Bluetooth-модулем, який використовується для налаштування перед запуском, а також GPS-модулем, що забезпечує навігацію.