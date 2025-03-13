Дроны на аэростате: в Украине разрабатывают новый метод борьбы с "Шахедами" (фото)

Аппарат оснащен тепловизионной камерой для выявления вражеских беспилотников. После чего аэростат сбрасывает дрон-перехватчик, который далее наводится оператором.

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Украинская компания Aerobavovna разрабатывает новый комплекс для борьбы с российскими дронами-камикадзе "Шахед", используя аэростаты в качестве носителей FPV-перехватчиков самолетного типа. Об этом сообщило издание Frontliner.

Принцип работы системы заключается в следующем. Аэростат оснащается тепловизионной камерой, которая выполняет функции обнаружения вражеских беспилотников. После выявления угрозы дрон-перехватчик сбрасывается с крепления на аэростате и далее наводится на цель оператором.

Точные характеристики комплекса и его перехватчиков пока не раскрываются. Однако известно, что аэростат способен подниматься на высоту до 800 метров, нести полезную нагрузку до 10 кг и функционировать в любых погодных условиях.

Испытания аэростата Aerobavovna Испытания аэростата Aerobavovna Испытания аэростата Aerobavovna Испытания аэростата Aerobavovna Испытания аэростата Aerobavovna

Также аэростаты активно используются подразделениями Сил обороны Украины в качестве воздушных ретрансляторов связи, что позволяет обеспечивать более стабильную координацию военных действий по сравнению с наземными средствами. Кроме этого, они могут выполнять задачи наблюдения, радиоэлектронной борьбы и перехвата беспилотников.

"Мы уже два года работаем над тем, чтобы аэростаты летали при любых погодных условиях. Сейчас тестируем их в сложных ситуациях", – рассказал один из разработчиков.

Напомним, Украина еще с прошлого года активно применяет недорогие аэростатные технологии в сочетании с современной электроникой для сбора разведданных и поддержки беспилотников дальнего радиуса действия. Аппараты оснащаются Bluetooth-модулем, который используется для настройки перед запуском, а также GPS-модулем, обеспечивающим навигацию.