Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Дроны на аэростате: в Украине разрабатывают новый метод борьбы с "Шахедами" (фото)

Аэростат с беспилотником
Фото: Facebook | Аэростат украинской компании Aerobavovna

Аппарат оснащен тепловизионной камерой для выявления вражеских беспилотников. После чего аэростат сбрасывает дрон-перехватчик, который далее наводится оператором.

Related video

Украинская компания Aerobavovna разрабатывает новый комплекс для борьбы с российскими дронами-камикадзе "Шахед", используя аэростаты в качестве носителей FPV-перехватчиков самолетного типа. Об этом сообщило издание Frontliner.

Принцип работы системы заключается в следующем. Аэростат оснащается тепловизионной камерой, которая выполняет функции обнаружения вражеских беспилотников. После выявления угрозы дрон-перехватчик сбрасывается с крепления на аэростате и далее наводится на цель оператором.

Точные характеристики комплекса и его перехватчиков пока не раскрываются. Однако известно, что аэростат способен подниматься на высоту до 800 метров, нести полезную нагрузку до 10 кг и функционировать в любых погодных условиях.

аэростаты Aerobavovna Fullscreen
Испытания аэростата Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna Fullscreen
Испытания аэростата Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna Fullscreen
Испытания аэростата Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna Fullscreen
Испытания аэростата Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna Fullscreen
Испытания аэростата Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna
аэростаты Aerobavovna

Также аэростаты активно используются подразделениями Сил обороны Украины в качестве воздушных ретрансляторов связи, что позволяет обеспечивать более стабильную координацию военных действий по сравнению с наземными средствами. Кроме этого, они могут выполнять задачи наблюдения, радиоэлектронной борьбы и перехвата беспилотников.

"Мы уже два года работаем над тем, чтобы аэростаты летали при любых погодных условиях. Сейчас тестируем их в сложных ситуациях", – рассказал один из разработчиков.

Напомним, Украина еще с прошлого года активно применяет недорогие аэростатные технологии в сочетании с современной электроникой для сбора разведданных и поддержки беспилотников дальнего радиуса действия. Аппараты оснащаются Bluetooth-модулем, который используется для настройки перед запуском, а также GPS-модулем, обеспечивающим навигацию.