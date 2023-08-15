Украинский FPV-дрон с кассетными снарядами уничтожил российскую БМП-2 (видео)

Техника РФ была ликвидирована одним дроном, снимал происходящее другой БПЛА, а дополнительный ракурс обеспечил третий

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Бойцы подразделения БПЛА "Грифон" вместе с 501-м отдельным батальоном морской пехоты уничтожили российскую БМП-2. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в соцсети X (Twitter).

БПМ был уничтожен одним дроном, снимал происходящее еще один, а дополнительный ракурс обеспечил третий.

После удара дроном артиллерия применила кассетные боеприпасы.

Уничтожение российской бронетехники

Напомним, что 15 августа Швеция планирует передать Украине боеприпасы и боевые машины на более чем $300 млн. В Стокгольме определилась с уже 13-м пакетом военной помощи для Киева. Среди прочего, ВСУ могут получить в свое распоряжение охотничьего робота Rb 99 (AMRAAM).

В свою очередь, Вашингтон направил в Украину сотни мини-дронов. БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle и Penguine — все это активно применяется в Украине. Новые партии беспилотников позволят наносить точные удары и вытеснять оккупантов в разных условиях. Об этом также стало известно 15 августа.

Также сообщалось, что российский дрон "Сириус" впервые поднялся в небо. Ударный беспилотник представили на форуме "Армия-2023", который проходит в РФ с 14 по 20 августа. Разработка может находиться в полете на высоте 7 километров и нести корректируемые и фугасные авиабомбы. Вес полезной нагрузки — до 450 кг.